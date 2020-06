Tiscali ha scelto FRITZ!Box di AVM per le connessioni in Fibra Fino a Casa (FTTH)

Tiscali ha siglato un accordo con AVM, produttore di dispositivi per la banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra, e da oggi include gratuitamente nell’offerta FTTH su rete Open Fiber un modem, indicato “ad elevati standard prestazionali” e in grado di offrire al Cliente “la miglior esperienza di navigazione anche in WiFi”.

Il FRITZ!Box 7530, il modem AVM incluso nell’offerta Tiscali UltraInternet Fibra, offre WiFi di ultima generazione, assicura prestazioni e copertura elevate, con WiFi Dual Band AC+N fino a 1266 Mb/s.

I clienti Tiscali potranno sfruttare funzionalità specifiche per lo smart working, per lo streaming e il gaming, servizi personalizzabili di parental control e servizi evoluti per la telefonia. Il FRITZ!Box 7530 integra un centralino per le connessioni basate su IP; è possiible collegare via DECT fino a sei telefoni cordless, c’è posto anche per il telefono analogico o il fax. Sono inoltre disponibili diverse segreterie telefoniche, rubriche online e funzioni “comfort”.

Il FRITZ!Box 7530 è Mesh Ready: la tecnologia che permette di avere un’unica Rete Wireless smart e copertura migliore. Inoltre; dispone di un timer per lo spegnimento, che permette di ridurre i consumi energetici e le emissioni rispettando l’ambiente.

Sul router si trovano quattro porte LAN Gigabit e una porta USB. Tramite queste porte è possibile integrare vari dispositivi in rete, incluse stampanti e memorie USB.

Da metà giugno l’offerta sarà ampliata: i clienti Tiscali potranno scegliere, come opzione a pagamento dell’offerta UltraInternet Fibra su rete Open Fiber, il modem FRITZ!Box 7590, top di gamma, un modem con WiFi Dual Band AC+N, fino a 2500 Mb/s in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti. Il 7590 si connette alla wireless AC con il MIMO multiutente, distribuisce quindi contemporaneamente i flussi di dati in base alle specifiche richieste dei diversi dispositivi. È dunque possibile trasmettere in parallelo sulla wireless quattro possibili flussi di dati anche a quattro dispositivi terminali