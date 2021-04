Top vendite smartphone gennaio: 6 su 10 sono iPhone

Non solo iPhone è tra i modelli di smartphone più venduti nel gennaio scorso, ma la top ten è totalmente intasata dai dispositivi della Mela. Se si guarda alla classifica completa, infatti, 6 dei 10 smartphone più venduti a livello globale sono proprio iPhone. Il nuovo rapporto pubblicato nelle scorse ore, mostra come solo iPhone 12 mini sia stato un po’ deludente, tanto da trovarsi in classifica in posizione più bassa rispetto a iPhone 11.

Counterpoint Research afferma che un terzo delle vendite della linea iPhone 12 di gennaio è avvenuta negli Stati Uniti. Secondo il rapporto Market Pulse di Counterpoint Research, Apple ha conquistato sei posizioni nell’elenco dei 10 modelli di smartphone più venduti al mondo nel mese di gennaio 2021. In cima alla lista c’è iPhone 12, seguito da iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Questi tre modelli di iPhone 12 hanno contribuito al 71% delle vendite totali di Apple per il mese di riferimento.

Lo stesso rapporto afferma che una forte domanda di iPhone 12 è dovuta al supporto 5G di questa ultima generazione di dispositivi. Gli utenti, infatti, attendevano che Apple adottasse tale tecnologia per poter aggiornare il proprio dispositivo. Inoltre, Apple ha lanciato la nuova serie di iPhone più tardi rispetto alla data abituale, generando così una forte domanda per questi ultimi modelli.

Quasi un terzo delle vendite di Apple per la serie iPhone 12 proviene dagli Stati Uniti. Ciò è dovuto alle forti promozioni deGli operatori e alla domanda 5G. iPhone 12 Pro Max è stato il modello più venduto negli Stati Uniti, poiché i consumatori preferivano la versione di fascia alta. Anche i vecchi modelli iPhone SE 2020 e iPhone 11 hanno continuato a fare bene

iPhone 12 mini si è piazzato ultimo nella top 10, dietro gli altri modelli della serie iPhone 12 e iPhone 11. L’iPhone 12 mini, che offre specifiche simili a quelle dell’iPhone 12 a un prezzo inferiore, non è riuscito ad attirare gli acquirenti a causa di un display più piccolo e di una capacità della batteria inferiore.

Buone notizie arrivano anche per Samsung: la promozione da parte dell’azienda dei suoi modelli economici della serie A sembra aver avuto successo, con due modelli che sono riusciti a piazzarsi nei primi 10 smartphone più venduti a gennaio.

Tra questi il Galaxy A21, che era già in classifica per il mese precedente, mentre Galaxy A31 è entrato a gennaio in questa particolare top ten. Samsung sta promuovendo in modo aggressivo la serie Galaxy A, i cui dispositivi vengono forniti con un design premium, colori vivaci e originali, e specifiche comunque soddisfacenti. Tra gli altri smartphone in classifica Redmi 9 e Redmi 9 A, due smartphone entry level di Xiaomi, che certamente avranno attratto un pubblico più giovane, ma non certamente meno ambizioso.

Tornando agli smartphone della Mela, Foxconn, che è il principale assemblatore di iPhone, ha recentemente suggerito che la domanda di iPhone 12 rimarrà elevata per tutta la prima metà dell’anno, anche se la carenza di componenti si farà sentire. Si ritiene che la carenza globale di chip abbia già influito sulla produzione di modelli di iPad e sui MacBook. A quanto pare, una delle ultime vittime potrebbe essere iPhone.