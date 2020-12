Torcia per bicicletta con allarme antifurto incorporato in offerta a 12,45 euro

C’è un accessorio tutto-incluso che gli appassionati di ciclismo dovrebbero avere sul proprio manubrio: stiamo parlando della torcia multifunzione attualmente in offerta lampo su Gearbest a 12,45 euro.

Per prima cosa, è una torcia: si accende per illuminare il fondo stradale antistante il ciclista in modo da garantirgli una buona visibilità durante le pedalate e al contempo aumentare la propria nei confronti degli altri veicoli che circolano nella stessa strada. E’ dotata anche di due luci laterali di colore giallo che fungono da luci fendi-nebbia che possono essere accese singolarmente oppure insieme alla torcia principale e ai lati del dispositivo, che va fissato sul manubrio, ci sono due strisce di luce che si accendono di colore rosso offrendo una luce di segnalazione per migliorare la visibilità della bicicletta anche lateralmente.

Sulla superficie superiore è incastonato un ampio schermo LCD retroilluminato sul quale è possibile leggere la velocità del veicolo, i chilometri percorsi, la durata dell’attività e le calorie bruciate, mentre quattro piccoli indicatori LED sulla parte bassa consentono di conoscere a colpo d’occhio l’energia residua nella batteria della torcia.

Viene venduta insieme ad un telecomando che si può fissare in prossimità di uno dei due manicotti in modo tale da poter gestire le funzioni principali della torcia durante la pedalata. Uno di questi è il tasto che trasforma il dispositivo in un clacson, in modo da poter eliminare il campanello tradizionale. Si possono scegliere diversi effetti sonori.

Lo speaker incorporato però ha anche una funzione molto utile, che è quella di antifurto. Dopo aver fissato la bicicletta ad un punto sicuro con la catena, basta attivare questa modalità per far sì che la torcia faccia suonare l’allarme al minimo movimento del veicolo, così in caso di tentato furto si attiverà un segnale sonoro per allertare i passanti e dissuadere il ladro dal continuare la manovra.

Questo pratico accessorio tutto-incluso per ciclisti, chiaramente impermeabile, come dicevamo si compra in offerta lampo su Gearbest a 12,45 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.