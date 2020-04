Google Pixel Buds 2, gli anti AirPods disponibili in USA, presto in Italia

Inutile negarlo: gli auricolari senza fili di Google di prima generazione non brillano per comodità, qualità audio, facilità di abbinamento e nemmeno per le funzioni smart; tutti questi aspetti e funzioni sono però migliorati nei Google Pixel Buds 2, presentati a ottobre dello scorso anno, indicati dal colosso di Mountain View semplicemente come Pixel Buds di seconda generazione. Questi auricolari senza fili si propongono come l’alternativa per l’universo Android di quanto Apple ha fatto con AirPods con iPhone.

Il nuovo modello è più facile da abbinare agli smartphone del robottino verde: prendendo ispirazione da Cupertino ora è possibile accoppiarli semplicemente facendo toccare la custodia degli auricolari al terminale. Gli ingegneri hanno migliorato la riproduzione audio grazie a driver da 12mm e anche la qualità della voce dell’utente. Un accelerometro rileva i movimenti della mandibola indirizzando il rilevamento della voce dei microfoni beamforming integrati, in questo modo il costruttore assicura telefonate perfettamente udibili anche in ambienti rumorosi.

I comandi principali sono ancora gestiti tramite i controlli touch sugli auricolari, con un tocco per avviare e mettere in pausa la musica oppure scorrendo il dito per regolare il volume. Per richiamare le numerose funzioni dell’assistente vocale basta pronunciare OK Google, quindi senza la necessità di dover toccare auricolari o smartphone. I miglioramenti per suono e parlato dovrebbero contribuire a superare le limitazioni della funzione di traduzione in 40 lingue in tempo reale rilevati nel modello di prima generazione.

I nuovi Google Pixel Buds 2 sono resistenti ad acqua e sudore e risultano anche più comodi e stabili nelle orecchie grazie al nuovo design con tre punti di appoggio nel padiglione auricolare. L’autonomia massima con una ricarica è indicata in 5 ore, con la possibilità di ricaricarli all’interno della custodia di trasporto per raggiungere fino a 19 ore di funzionamento. Con una ricarica rapida di 10 minuti si ottengono due ore di autonomia.

Essendo auricolari Bluetooth si possono usare sia su iPhone che con Android, anche se naturalmente gran parte delle funzioni, in particolare quelle smart, sono possibili sono in abbinamento ad Android. I nuovi Google Pixel Buds 2 sono già disponibili negli Stati Uniti al prezzo di 179 dollari, circa 165 euro, prezzo che dovrebbe essere mantenuto simile anche in euro non appena saranno commercializzati anche in Europa.

Nel momento in cui scriviamo Google li indica presto in arrivo in Italia, oltre che in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Singapore, Spagna e Regno Unito.

