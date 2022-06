Solo 15,99 per collegare tutto al Wi-Fi in casa con il TP-Link TL-WA850RE

Se cercate un dispositivo che, in un tempo, aumenti la copertura della vostra rete Wi-Fi e fornisca una connessione con cavo Ethernet alla vostra TV smart, al vostro My Sky o DVD o anche semplicemente al vostro computer, su Amazon trovate il TP-Link TL-WA850RE a solo 29,60euro

Questo accessorio è una specie di coltellino svizzero del Wi-Fi e in più funziona anche come repeater. In pratica una volta collegato alla rete wireless di casa vostra, non si limita a trasformare il segnale Wi-Fi in uno su cavo, ma aumenta anche la potenza del segnale stesso e permette di collegare altri dispositivi in Wi-Fi. In termini pratici quel che potremo fare è usarlo per collegare via Ethernet non solo un dispositivo (o più dispositivi per mezzo di un hub) come con il Netgear WNCE2001, ma anche diversi sistemi e senza ricorrere ad un altro accessorio. In più migliora la qualità del segnale.

Tutto questo è possibile ottenerlo grazie ad un prodotto non recente, ma straordinariamente efficiente e probabilmente anche uno dei prodotti più venduti ed apprezzati di Amazon. Il TL-WA850RE ha più di 131mila giudizi con quattro stelle e mezza. Una specie di record del venditore on line.

Il prezzo finale è di solo 15,99 euro. Un vero affare e il prezzo più basso che abbiamo visto in giro