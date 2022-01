Tracker Baseus quasi come AirTag, in offerta a 10,30 euro

Se l’idea dell’AirTag vi piace potete ottenere qualcosa di simile spendendo molto meno e che volendo possa funzionare anche con Android: stiamo parlando del tracker di Baseus che al momento viene proposto in offerta a 10,30 euro.

La differenza più grande che c’è con AirTag è che non può sfruttare gli iPhone delle persone nelle vicinanze per determinare gli spostamenti dell’oggetto monitorato: questo significa che funziona come tutti gli altri tracker Bluetooth in commercio, segnando cioè la posizione sulla mappa quando perde la connessione Bluetooth col cellulare, quindi quando supera una certa distanza da quest’ultimo.

E’ quindi utile per rintracciare qualcosa che si è perso e non che è stato rubato, come un portafoglio che rimane sul tavolo del ristorante o una chiave che scivola dalla tasca. Ma può anche funzionare per tenere d’occhio un bambino al parco, perché se si allontana per più di 30 metri anche qui è in grado di notificarlo al genitore tramite un messaggio sul cellulare.

E poi ovviamente è diverso anche nel design: in questo caso la forma è quella di un parallelepipedo schiacciato, poco più spesso di una carta di credito e quindi facilmente infilabile in un portafogli o una borsa. Presenta un foro nel quale far passare il cordino presente in dotazione e quindi fissarlo più facilmente anche ad altri oggetti come una macchina fotografica o un secondo cellulare, per dire.

Presenta poi la funzione di ricerca inversa che permette cioè di ritrovare il cellulare smarrito nelle vicinanze facendogli emettere un segnale acustico semplicemente schiacciandolo tra le dita e, allo stesso tempo, anche dall’app sul telefono è possibile far emettere un suono al tracker per ritrovare l’oggetto al quale è stato annodato.

E’ costruito in policarbonato e pesa 5 grammi. Per l’alimentazione utilizza una batteria a bottone che promette fino a 6 mesi di autonomia prima di dover essere sostituita (operazione per altro molto facile perché basta aprire il coperchio).

Chi intende acquistarlo anziché pagarlo 12,87 euro lo trova scontato del 20%, quindi in offerta a 10,30 euro. C’è anche una seconda versione, di forma cilindrica (misura 4 cm di lunghezza e 1,3 di diametro) che differisce soltanto per il tipo di alimentazione: incorpora infatti una batteria ricaricabile da 80 mAh che dura 3 mesi con una ricarica.

