Tracker Bluetooth con gancio incorporato a soli 10,90 €

Pubblicità

In alternativa ad AirTag potreste valutare l’acquisto del tracker Bluetooth attualmente in promozione perché, a questo prezzo, rappresenta una valida soluzione per chi desidera aggiungere un tracciamento Smart ai propri effetti personali.

Si configura tramite l’app findmyTag (gratis per iPhone e Android) e da lì vi permette di tenere traccia di chiavi, borse, portafogli nonché monitorare la posizione di bambini, anziani o animali domestici.

In breve, funziona così: il tracker invia un segnale Bluetooth ogni due secondi, permettendo ai dispositivi vicini di rilevare la posizione e caricarla automaticamente sul server iCloud. In questo modo, in maniera molto simile alla piattaforma di Apple, si potrà comunque tracciare l’oggetto smarrito attraverso la rete globale di utenti, anche se non si trova nelle immediate vicinanze.

Include anche la funzione di ricerca di prossimità che si attiva facendo clic su “cerca” nell’app. In questo modo, si attiva un suono che permette di trovare acusticamente l’oggetto smarrito.

La precisione del posizionamento è notevole: la scheda tecnica parla di un margine di errore di circa 5 metri quando il segnale è ottimale.

E siccome usa il Bluetooth a bassa potenza, la batteria CR2032 può alimentarlo ininterrottamente per un anno interno prima di dover essere sostituita.

Misura circa 4 x 3,5 x 1 cm, pesa appena 10 grammi, è impermeabile e soprattutto incorpora un anello metallico che ne facilita l’aggancio a zaini, borse e altri oggetti, senza bisogno di acquistare ulteriori accessori.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 45,99 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 76% andando a spendere meno di 11 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.