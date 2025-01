Airtag compatibili a prova di acqua e polvere, due a 14 €

Pubblicità

Vi abbiamo presentato più volte dei tracker integrati con il sistema Dov’è con forti sconti ma quelli che vi segnaliamo oggi ad un prezzo eccellente, solo 14 euro per due pezzi, sono del tutto particolari perchè a prova di umidità, schizzi e acqua.

Come nel caso dei concorrenti siamo di fronte ad un prodotto che, come detto, è un perfetto equivalente di Airtag. Utilizza infatti in licenza la tecnologia Dov’è. Per questo funziona esattamente come il tag di Apple: permette di tracciare un oggetto cui sono viene accostato e di vederlo sulla piattaforma nativa Dov’è.

Per sapere tutto quello che fanno, leggetevi il nostro articolo sugli Airtags, s saprete come funzionano e a cosa servono.

Qui la peculiarità è, appunto, il fatto che i tag sono resistenti all’acqua e alla polvere. Il produttore li ha certificati come IP67, il che significa appunto resistenza alla infiltrazione della polvere e a getti d’acqua ad alta pressione da ogni angolo.

Per questa ragione questi tag sono ottimi per un uso in esterno e in tutte quelle situazioni dove l’ambiente non adatto ad altri dispositivi che non hanno questa protezione. Per fare un esempio per tracciare un animale o una bicicletta. O magari per qualche dispositivo si porta su una spiaggia.

Dal punto di vista della forma e materiali hanno un vantaggio di un nel foro che permette di attaccarli ad un oggetto senza necessità di comprare, come invece si deve fare con gli Airtags, una custodia specifica.

Ricordiamo che i compatibili come differenza funzionale rispetto ad Airtag hanno un sistema di abbinamento differente. I prodotti Apple vengono immediatamente riconosciuti dall’iPhone (come succede con gli Airpods) i tag di Atuvos invece devono essere messi in modalità abbinamento (come si fa con un dispositivo Bluetooth).

Oltre a questo i compatibili “dov’è” non supportano posizione precisa. In pratica vedrete dove si trovano su di una mappa i dispositivi, ma non potrete farvi guidare verso di essi dalla classifica freccia di iPhone.

Questi accessori costerebbero una ventina di euro ma oggi li comprate a 14,14 euro, in pratica a sette euro l’uno (contro i 29 € prezzo scontato di un Airtag)