Il tracker VOCOlinc come AirTag, in formato carta di credito, solo 11 €

Pubblicità

Ecco un’occasione imperdibile per non perdere più il portafoglio (o una borsa, se ce lo infilate dentro) senza dare nell’occhio: il tracker VOCOlinc funziona come AirTag, usa persino la sua stessa rete, ed è attualmente in offerta a soli 11 €.

Il tracker Bluetooth, lo sappiamo, è tra le soluzioni più pratiche e avanzate per tenere sotto controllo i propri oggetti più importanti. Questo modello a differenza di altri assomiglia in tutto e per tutto a una carta di credito grazie alla grafica stampata su ambo i lati, che ne emula perfettamente l’aspetto. Inoltre misurando 8,6 x 5,4 centimetri entra nei taschini porta-carte del portafogli.

Una delle sue principali caratteristiche è la compatibilità con il sistema Apple Find My, che consente di localizzare il tracker direttamente da iPhone o iPad con iOS 14.3 e successivi, agganciandosi alla rete in modo da ricevere gli aggiornamenti sulla posizione attraverso il segnale Bluetooth emesso dai dispositivi Apple, anche di altre persone, che si trovano nel raggio d’azione del Bluetooth.

È anche dotato di un modulo NFC che permette, a chi lo trova, di scansionarlo e risalire al proprietario, garantendo così un rapido recupero degli oggetti smarriti. Se necessario, il tracker può emettere un allarme sonoro tra 80 e 100 dB, aiutandovi a individuarne acusticamente la posizione anche negli angoli più nascosti.

Certificato IP67, è resistente alla polvere e all’acqua. Presenta un solo limite: l’autonomia della batteria è di 3 anni e, una volta esaurita, non è possibile sostituirla. Questo lo differenzia da prodotti come l’AirTag di Apple, che utilizza batterie CR2032 sostituibili, prolungandone la durata nel tempo.

Nonostante questo difetto, quello di VOCOlinc rimane un’opzione eccellente per chi cerca una soluzione di tracciamento discreta e compatibile con il mondo Apple.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 33 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 65% andando a spendere intorno ai 11 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.