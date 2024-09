Con iOS 18.1 le foto spaziali si possono catturare anche su iPhone 15 Pro

Pubblicità

Nella quarta versione beta del futuro aggiornamento a iOS 18.1 (versione da poco distribuita agli sviluppatori), Apple offre il supporto alla registrazione delle foto spaziali anche su iPhone 15 Pro, alla stregua della funzionalità disponibile negli iPhone 16.

La funzione in questione è utilizzabile su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max e permette agli utenti di catturare immagini 3D immersive, visualizzabili su Apple Vision Pro, permettendo di aggiungere profondità e realismo ai ricordi.

Le foto spaziali sono state mostrate da Apple durante l’evento “Glowtime”, spiegando che il design delle fotocamere degli iPhone 16 permette di ottenere informazioni stereoscopiche dalle fotocamere Ultra Wide e Fusion catturando non solo video spaziali ma anche foto spaziali, opzione utile per catturare ricordi preziosi che sarà possibile rivivere su Vision Pro con una profondità davvero notevole.

La funzione di registrazione delle foto spaziali si aggiunge alla registrazione dei video spaziali già disponibile su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per registrare in 3D (su questi modelli di iPhone i video spaziali possono essere registrati a 1080p e 30 fotogrammi al secondo grazie a tecniche di compressione permettono di ottenere file di dimensioni compatte).

Con l’app Fotocamera aperta in modalità Video, basta ruotare l’iPhone in posizione orizzontale, toccare l’icona del video spaziale e poi toccare il pulsante di registrazione. iPhone inizia a registrare usando sia la fotocamera principale (grandangolo) sia l’ultra‑grandangolo, e ridimensiona il campo visivo dell’ultra‑grandangolo per farlo corrispondere a quello della fotocamera principale; il tutto viene poi salvato in un unico file video.

Su iPhone e altri dispositivi, i video spaziali appaiono come normali video 2D e si possono guardare o condividere come qualsiasi altro filmato; video spaziali e foto spaziali prendono vita su Vision Pro accedendo all’app Foto su quest’ultimo dispositivo, dove è possibile guardare i video a grandezza naturale con colori e dettagli.

Questa tipologia di video e foto su Vision pro possono essere riprodotti in una finestra o espansi in una visione avvolgente che trasporta l’utente al centro.