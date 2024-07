Spedizioni globali Mac +6% nel secondo trimestre rispetto allo scorso anno

Pubblicità

Le spedizioni globali Mac crescono del 6% l’anno nel secondo trimestre 2024. A riferirlo è il gruppo di ricerca Canalys secondo il quale, Apple ha venduto 5,5 milioni di Mac nel secondo trimestre di quest’anno, numeri in aumento rispetto alle 5,2 milioni di unità dello stesso periodo dello scorso anno.

I Mac ora vantano l’8,8% del mercato globale computer, rispetto all’8,6% dello stesso periodo del 2023; prima di Apple la classifica vede, in ordine: Lenovo (23.4%), HP (21.8%) e Dell (16%).

Da notare che, al contrario di altre analisi, Canalys non include gli iPad nel conteggio delle macchine considerate “personal computer”, elemento che altrimenti consentirebbe ad Apple di vantare un market share molto più elevato.

“Continua il trend positivo per il settore PC, con una crescita consecutiva per il terzo trimestre di seguito”, riferisce Ishan Dutt, principal analyst di Canalys. “La ripresa del mercato coincide con interessanti annunci di vendor e produttori di chipset, con la tabella di marcia per la transizione verso i PC AI che da promessa diventano realtà”.

Anche per Apple si prevede una crescita nelle spedizioni, accelerazione permessa dall’introduzione di Apple Intelligence.

A beneficiare del traino AI è per il momento soprattutto Microsoft: il previsto fine vita di Windows 10 e l’arrivo di nuove macchine con supporto alle funzionalità AI (i nuovi Copilot+ PC con processori ARM) dovrebbero contribuire a dare un impulso alle vendite.

Dovremmo conoscere ulteriori dettagli sulle vendite dei Mac a breve, con i la presentazione risultati fiscali del terzo trimestre dell’anno fiscale annunciata per il 1° agosto.

