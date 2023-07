Microsoft Office cambia font dopo 15 anni, ecco Aptos

Microsoft ha deciso di sostituire Calibri – il font di default proposto dal 2007 in Word, Excel, PowerPoint e altre app di Office – con un carattere denominato Aptos, un font san serif (senza grazie) ispirato “alla tipografia svizzera della metà del XX secolo”.

In precedenza noto come Bierstadt, in un comunicato stampa Microsoft riferisce che il carattere in questione “inizierà ad apparire come nuovo font predefinito in Word, Outlook, PowerPoint ed Excel per centinaia di milioni di utenti” e che “nei prossimi mesi diventerà l’impostazione di default per tutti i nostri clienti”.

Aptos è stato creato da Steve Matteson, responsabile type design di Microsoft, la stessa persona che in precedenza ha creato Segoe, concesso in licenza a Microsoft come font di default in Windows. Microsoft – riferisce The Verge – ha cominciato a usare la sottofamiglia di font Segoe UI in Windows Vista e ancora oggi questo carattere è usato in Windows 11.

Matteson ha lavorato anche allo sviluppo dei font TrueType inclusi nelle prime versioni di Windows. In un post su Medium, Matterson riferisce di avere creato il nuovo carattere “con un leggero tocco umanista”. E ancora: “Volevo che Aptos avesse il fascino universale del defunto giornalista della NPR Carl Kasell e il tono astuto del conduttore di The Late Show Stephen Colbert”.

Aptos è un carattere senza grazie con tratti facilmente leggibili. “Le estremità dello stelo sono pulite. Sottili quadrati circolari all’interno dei contorni delle lettere consentono una maggiore leggibilità, soprattutto a piccole dimensioni”. Ricordiamo che il processo di selezione del nuovo font è iniziato nel 2021: Microsoft aveva presentato cinque candidati potenziali tra i quali poi utenti e clienti hanno scelto Aptos.

Calibri, come accennato, è diventato il font di default di Office dal 2007, sostituendo il Times New Roman proposto in precedenza. Una curiosità: nel 2017 il Primo Ministro pakistano fu costretto alle dimissioni dopo avere individuato compromettenti documenti retrodatati. Erano palesemente falsi, anche perché il font Calibri usato per redigere i documenti all’epoca non esisteva.

Per conoscere tutto sull’installazione dei font su Mac, fate riferimento a questo nostro articolo.