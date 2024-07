Trust, 5 tecno-accessori indispensabili per il campeggio

Pubblicità

Per tutti coloro che hanno deciso di trascorrere qualche settimana in campeggio o semplicemente di fare un tour on the road senza meta, Trust, propone cinque accessori che non potranno mancare nelle valigie dei viaggiatori.

Caricatori alimentati da luce solare, altoparlanti wireless, zaini tecnici e altro ancora sono alleati ideali per affrontare qualsiasi situazione e rimanere sempre connessi.

Caricatore da tavolo. Piccolo, compato ma potente. Il caricatore Trust MAXO (109,99 € su Amazon), grazie alla tecnologia GAN, garantisce elevate prestazioni con i suoi 240 W ed è comodo per ricaricare tutti i dispositivi in modo rapido: le 4 porte USB-C, permettono di collegare quattro dispositivi contemporaneamente, utile per mantenere alimentato il laptop, il tablet, il telefono e tuto ciò che si è porta dietro.

Zaino Avana 16”: Uno zaino elegante, realizzato con 11 bottiglie di plastica. Compagno ideale per coloro che tengono all’ambiente e amano la natura. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è venduto 39,89€. Con una capacità di 20 litri, l’Avana riesce a contenere tutto l’occorrente che serve per un viaggio all’insegna dell’avventura o per le giornate trascorse in campeggio. Perfetto per attività di trekking o escursioni nei boschi, vanta un morbido schienale imbotitto e promette comfort di lunga durata.

Pannello solare portatile. Cosa c’è di meglio di un pannello solare per ricaricare i device preferiti quando si è immersi nella natura? Zuny si alimenta tramite l’energia del sole, senza bisogno di prese della corrente. Uun supporto incorporato consente di trovare l’angolazione migliore per catturare la luce solare, pronto a fornire una carica costante durante le calde giornate di sole: basterà lasciar fare il lavoro a lui, mentre ci si gode il tepore della luce in riva al mare o l’aria fresca della montagna. È disponibile nelle varianti da 40W (99,99€) e 20W (59,99€).

PowerBank Laro. Un Powerbank da 100W compatto ad alta capacità che permette di ricaricare rapidamente il laptop dovunque e quando si vuole. Costa 99,99 euro e si avvale di un design ergonomico e sostenibile (realizzato con il 50% di plastica riciclata). E’ adatto non solo a PC portatili, ma può essere utilizzato anche per telefoni e tablet che possono rimanere attivi per 92 ore e 48 ore. Le porte USB-A e 2x USB-C consentono di collegare insieme tre dispositivi: anche in campeggio o nel bel mezzo di strade deserte sarà diffile rimanere senza carica.

Altoparlante Azura. che vacanze sarebbero senza musica? Anche in campeggio o durante lunghi viaggi in macchina è impossibile stare senza le proprie canzoni preferite da ballare e cantare a squarciagola con i propri amici.

Azura (89,99€ nel momento in cui scriviamo su Amazon) pesa meno di 4 kg ed è una cassa portatile wireless con baeria ricaricabile che offre fino a 11 ore di autonomia. Le luci LED multicolore arcobaleno luminosi, si sincronizzano al ritmo della musica, creando una atmosfera conviviale di spensieratezza adatta alle feste estive.