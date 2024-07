Turbofan W03, soffiatore ad alta pressione super-portatile a 28 €

Pubblicità

Pronti per le vacanze? Rendetele ancora più rilassanti comprando Turbofan W03, un oggetto poco ingombrante ma che vi farà risparmiare fiato e tempo. Attualmente lo trovate in offerta quasi al 70%.

Ha le dimensioni di un piccolo avvitatore elettrico (siamo sui 13 x 7 x 4 centimetri, per un peso complessivo di 280 grammi) e la forma di una pistola, che potete infilare in borsa e portare con voi ovunque. Fa una cosa sola, ma la fa benissimo: prende l’aria dalla ventola posteriore e la getta ad alta potenza attraverso il beccuccio anteriore.

In confezione trovate due beccucci in modo da adattare l’attrezzo in base all’uso, e potete farci davvero di tutto: dal semplice ventilatore per rinfrescarsi durante le calde giornate estive – sia che siate sotto l’ombrellone sia che stiate viaggiando sulla metro – alla veloce asciugatura di un animale a cui avete appena fatto il bagno.

E poi potete usarlo per gonfiare un materassino, per tenere viva la brace del barbecue, per pulire al volo le bocchette di areazione dell’auto o altre parti difficilmente raggiungibili. Ci togliete in un lampo anche lo sporco che si infila tra i tasti della tastiera del computer, oppure soffiate via quella che si deposita sui libri in libreria.

Avete a disposizione un motore che viaggia fino a 110.000 rpm, e grazie alla regolazione a 4 velocità, potete facilmente decidere la potenza del flusso d’aria, fino a un massimo di 35 m/s. L’alimentazione è data da una batteria da 1.100 mAh che si ricarica via USB-C come un cellulare e promette fino a 4 ore e mezza di uso ininterrotto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 88 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 68% andando a spendere intorno ai 28 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.