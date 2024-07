Akvis Coloriage AI 1.5, colora le foto in bianco e nero con un clic su Mac

Pubblicità

AKVIS Coloriage AI 15.5 è l’ultima versione di un software Mac che consente di colorare le foto in bianco e nero e modificare le tinte nelle immagini a colori.

Il software può essere usato sia come applicazione standalone (indipendente) sia come plug-in (compatibili con Photoshop e applicazioni simili).

AKVIS Coloriage AI offre una modalità di colorazione delle immagini basata sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, nonché il metodo classico di tinteggiatura con la selezione manuale delle zone di colore (basta indicare con dei tratti i colori desiderati e il programma fa il resto del lavoro: riconosce i bordi e adatta il nuovo colore ai toni della scala di grigio dell’immagine iniziale).

È possibile creare colorazioni di ritratti, paesaggi, moda, natura morta, trasformare vecchie foto ricordi in fotografie a colori. Il software riconosce i bordi senza andare oltre i contorni, permettendo di applicare i colori il più vicino possibile alla realtà. È possibile caricare foto da usare come riferimento e copiare i colori direttamente da quest’ultima.

La versione 15.5 è stata da poco rilasciata e offre alcuni miglioramenti rispetto alle precedenti. Una nuova funzione di Elaborazione batch consente di colorare automaticamente più immagini contemporaneamente. Gli sviluppatori riferiscono che il metodo di colorazione delle foto è ora più efficiente grazie alla regolazione della sensibilità per la rete neurale.

Gli sviluppatori evidenziano che, differenza di altri strumenti e servizi di colorazione dell’intelligenza artificiale basati sull’apprendimento automatico, Coloriage non richiede una connessione Internet; funziona in modalità completa sia nel periodo di prova che con la licenza a vita. Pennelli specifici permettono di modificare i risultati della colorazione, permettendo di affinare i risultati in vari modi.

AKVIS Coloriage AI si acquista direttamente dal sito dello sviluppatore; da qui è possibile scaricare anche una versione di prova (utilizzabile per 10 giorni). I costi partono da 65€ sia per la versione plug-in, sia per la versione standalone (utilizzabile come applicazione indipendente). La licenza include 1 anno di aggiornamenti gratuiti alle nuove versioni del prodotto, ed è utilizzabile su due computer.