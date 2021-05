Tutta la saga Star Wars in Blu-Ray 4K è in offerta su Amazon per May 4

L’oggetto del desiderio di tutti i fan di Star Wars è in offerta su Amazon: il “cofanetto dei cofanetti” in edizione limitata contenente tutte e tre le trilogie attualmente prodotte, con i 9 film e tanti contenuti speciali racchiusi in un totale di 27 dischi Blu-Ray, si può comprare in sconto fino al 9 maggio, ma c’è anche la possibilità di completare la serie già in possesso sfruttando le offerte attive anche sui dischi Blu-Ray dei film venduti separatamente.

Preparatevi quindi al viaggio verso la galassia lontana lontana a bordo del mitico Millennium Falcon gustandovi la saga cinematografica più amata di sempre comodamente spaparanzati sul divano e ripercorrere così la coinvolgente storia di Han Solo, Anakin Skywalker, Yoda e la principessa Leila, tra nobili Cavalieri Jedi e gli eserciti di cloni, con tutta la qualità del 4K e con un risparmio sul portafoglio.

Per esempio il cofanetto in edizione limitata è scontata del 28%: anziché 240 euro quindi lo pagate 173 euro e non solo ottenete i dischi Blu-Ray in 4K di tutti e 9 i film, ma avete a disposizione diversi altri dischi che vi permetteranno di accedere a contenuti speciali di qualità relativi alla saga (per un totale di 26 ore extra) con interviste a sceneggiatori e attori, la ricostruzione di ologrammi e blooper, il dietro le quinte di molti episodi, conversazioni con i creatori dei leggendari effetti speciali e video nei laboratori di manufatti utilizzati per gli effetti sonori come la spada Laser, il respiro di Darth Fener, i suoni di C-3PO e R2D2. Dentro c’è anche una lettera esclusiva scritta da Mark Hamill, l’attore che ha interpretato Luke Skywalker, il tutto proposto all’interno di una scatola e un libro da collezione con immagini esclusive tratte dal set.

In alternativa potete comprare i film che vi mancano per completare la serie acquistando i dischi Blu-Ray separatamente: i film sono sempre in 4K, si spende meno di 20 euro a disco e il risparmio oscilla tra il 29 e il 48%. Di seguito la lista di tutte le offerte che, lo ricordiamo, resteranno attive fino al 9 maggio (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker completa 4K (Limited Edition) (27 Blu Ray) In offerta a 172,90 € – invece di 239,99 €

sconto 28% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 4 Una Nuova Speranza Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 5 L’Impero Colpisce Ancora Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 18,64 € – invece di 26,99 €

sconto 31% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 2 L’Attacco Dei Cloni Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 17,99 € – invece di 26,99 €

sconto 33% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 6 Il Ritorno Dello Jedi Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 3 La Vendetta Dei Sith Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 18,58 € – invece di 26,99 €

sconto 31% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 7 Il Risveglio Della Forza Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 8 Gli Ultimi Jedi Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 18,41 € – invece di 26,99 €

sconto 32% – fino al 9 mag 2021

Star Wars: Gli Ultimi Jedi (Steelbook) (3 Blu-Ray 3D + 2D) In offerta a 19,79 € – invece di 28,99 €

sconto 32% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 1 La Minaccia Fantasma Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino al 9 mag 2021

Star Wars Story Solo Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 15,10 € – invece di 26,99 €

sconto 44% – fino al 9 mag 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker Dvd ( DVD) In offerta a 11,47 € – invece di 17,99 €

sconto 36% – fino al 9 mag 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker Bluray (2 Blu Ray) In offerta a 15,29 € – invece di 21,99 €

sconto 30% – fino al 9 mag 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker 3D Steelbook (Limited Edition) (3 Blu Ray) In offerta a 17,85 € – invece di 32,99 €

sconto 46% – fino al 9 mag 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker 4K Uhd (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 27,99 €

sconto 32% – fino al 9 mag 2021

