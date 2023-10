Tutte le TV e soundbar di LG in sconto alla Festa delle Offerte Prime

Anche LG sta partecipando alla Festa delle Offerte Prime di Amazon approfittando dell’occasione per scontare televisori e soundbar per tutti i portafogli.

In promozione trovate quindi sistemi di amplificazione audio multicanale con subwoofer che con le offerte attuali permettono di acquistare modelli da 300 Watt che partono da appena 100 euro grazie allo sconto del 60% sul prezzo di listino.

E se dovete cambiare il televisore, questo è un buon momento per comprarne uno con tutte le ultime tecnologie Smart e tutte le tipologie di pannello, dai tradizionali LCD ai nuovi Nanocell agli eccezionali OLED scegliendo tra modelli che vanno da 43 pollici fino a 65 pollici.

LG è un marchio multinazionale sudcoreano fondata nel 1947, con una lunghissima esperienza in questo e altri settori. Acquistare una delle sue TV è una buona scelta non solo per la qualità dello schermo ma anche per la facilità di configurazione e di navigazione tra i menu, senza dimenticare il sistema Smart Share che semplifica il collegamento di smartphone, tablet e computer al televisore.

Facciamo notare ai nostri lettori che i prezzi qui sotto mostrano lo sconto rispetto al prezzo di listino e non rispetto al prezzo medio dei giorni scorsi come è indicato sulla pagina di arrivo del prodotto su Amazon.

Di seguito trovate le offerte in corso:

LG S40Q Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, AI Sound Pro, Bluetooth, Ingresso Ottico, HDMI in/out con, Rivestimento in tessuto, Certificazione Energy Star In offerta a € 99,00 – invece di €‎ 249,00

sconto 60%

LG S65Q Soundbar TV 420W, 3.1 Canali con Subwoofer Wireless, Audio Meridian Horizon, DTS Virtual:X, AI Sound Pro, Audio ad Alta Risoluzione, Bluetooth, Ingresso Ottico, HDMI in/out In offerta a € 169,00 – invece di €‎ 399,00

sconto 58%

LG S75Q Soundbar TV 380W, 3.1.2 Canali con Subwoofer Wireless, 2 canali up-firing, Audio Meridian, Dolby Atmos, DTS:X, AI Sound Pro, Audio ad Alta Risoluzione, Bluetooth, Ingresso Ottico, HDMI in/out In offerta a € 210,00 – invece di €‎ 549,00

sconto 60%

LG SP8YA Soundbar TV 440W 3.1.2 Canali Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Dolby Atmos/ Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, USB, HDMI in/out In offerta a € 299,00 – invece di €‎ 799,00

sconto 63%

LG S80QY Soundbar TV 480W, Soundbar Dolby Atmos 3.1.3 Canali con Subwoofer Wireless, 3 canali up-firing, Sinergia con TV LG, DTS:X, IMAX Enhanced, Bluetooth, Wi-Fi, Spotify HiFi, HDMI in/out In offerta a € 399,00 – invece di €‎ 899,00

sconto 56%

LG UHD 43", Smart TV 4K, 43UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore alpha5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert, Telecomando Puntatore In offerta a € 428,00 – invece di €‎ 549,00

sconto 22%

LG NanoCell 43NANO766QA Smart TV 4K 43″ Serie NANO76 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a € 391,00 – invece di €‎ 649,00

sconto 40%

LG NanoCell 50NANO766QA Smart TV 4K 50″ Serie NANO76 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a € 399,00 – invece di €‎ 749,00

sconto 47%

LG UHD 55", Smart TV 4K, 55UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore ?5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert, Telecomando Puntatore In offerta a € 434,00 – invece di €‎ 749,00

sconto 42%

LG QNED 50", Smart TV 4K, Serie QNED81 2023, Processore ?7 Gen6,ultra slim, Base essenziale, AI Picture Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Alexa, Wi-Fi, webOS 23 In offerta a € 599,00 – invece di €‎ 1.049,00

sconto 43%

LG UHD 65", Smart TV 4K, 65UR80006LJ, Serie UR80 2023, Wi-Fi, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert In offerta a € 599,00 – invece di €‎ 949,00

sconto 37%

LG NanoCell 65NANO766QA Smart TV 4K 65″ Serie NANO76 2022, Processore ?5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a € 597,00 – invece di €‎ 1.099,00

sconto 46%

LG QNED 55", Smart TV 4K, 55QNED816RE, Serie QNED81 2023, Processore ?7 Gen6, Design ultra slim, Base regolabile, AI Picture Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Wi-Fi, webOS 23 In offerta a € 616,00 – invece di €‎ 1.199,00

sconto 49%

LG OLED evo 42", Smart TV 4K, Serie C3 2023, Processore ?9 Gen6, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Alexa, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23 In offerta a € 900,00 – invece di €‎ 1.599,00

sconto 44%

LG OLED evo 48", Smart TV 4K, OLED48C34LA, Serie C3 2023, Processore ?9 Gen6, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Alexa, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23 In offerta a € 1.199,00 – invece di €‎ 1.699,00

sconto 29%

LG OLED evo 55", Smart TV 4K, Serie C3 2023, Processore ?9 Gen6, Brightness Booster, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, Dolby Vision, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Alexa, ThinQ AI, webOS 23 In offerta a € 1.217,00 – invece di €‎ 2.199,00

sconto 45%

LG OLED65C24LA Smart TV 4K 65″, TV OLED evo Serie C2, Processore ?9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi In offerta a € 1.449,00 – invece di €‎ 2.999,00

sconto 52%

LG OLED evo 55", Smart TV 4K, OLED55G36LA, Serie G3 2023, Design One Wall, Processore ?9 Gen6, Brightness Booster Max, Dolby Vision, Wi-Fi 6, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, ThinQ AI, webOS 23 In offerta a € 1.566,00 – invece di €‎ 2.599,00

sconto 40%

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.