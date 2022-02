Twitter sfonda il limite dei tweet con la funzione Articoli

Nel corso degli anni Twitter ha aumentato il suo limite di caratteri, consentendo post sempre più lunghi, passando da 140 a 280 caratteri, così da offrire agli utenti più margine di manovra su ciò che vogliono dire: ora sembra stia sperimentando la nuova funzione Articoli per permettere di scrivere tweet ancora più lunghi.

Finora il raddoppio dei caratteri non sempre basta, motivo per cui è stato coniato il termine “tweetstorm” per indicare una serie di tweet interconnessi. Questo vuol dire che alle volte gli utenti pubblicano più tweet e anche immagini per effettuare dichiarazioni lunghe. Sulla base di una nuova scoperta di Jane Manchun Wong, sembra che Twitter stia lavorando a una nuova funzionalità che soddisferebbe le esigenze di coloro che vogliono condividere i propri pensieri sul sito Web in un lungo articolo.

Manchun Wong, nota per aver trovato funzionalità sperimentali all’interno delle app, ha scoperto l’esistenza di una scheda “Articoli Twitter”. Il nome stesso indica un formato lungo per il social network che praticamente da sempre permette alle persone di pubblicare messaggi di testo solo di dimensioni ridotte. Al momento, comunque, quale che sia l’esatta funzione di questa scheda rimane un mistero. Inoltre, non è chiaro se la funzione sarà disponibile per tutti, o se sarà un’esclusiva per gli abbonati di Twitter Blue.

L’idea non piace neppure a tutti. Qualcuno ha sottolineato che potrebbe ridurre il coinvolgimento su Twitter, dal momento che un thread di tweet spesso ottiene più reazioni e risposte dagli stessi utenti. Un portavoce di Twitter ha dichiarato a CNET che l’azienda “cerca sempre nuovi modi per aiutare le persone ad avviare e impegnarsi in conversazioni” e che condividerà maggiori informazioni al più presto.

Tra le nuove funzioni in fase di test anche una nuova barra di ricerca per iPhone. Ricordiamo che a fine novembre Jack Dorsey ha lasciato il ruolo di CEO e a dicembre il suo successore Parag Agrawal ha avviato una profonda riorganizzazione della società. Per tutte le notizie relative al mondo di Twitter, e alle notizie a questo social collegate, il link di riferimento è direttamente questo.