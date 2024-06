Il microfono USB da tavolo di Ugreen è in sconto a 12 €

Pubblicità

Se vi serve un microfono USB per migliorare la qualità audio quando siete al Mac, approfittate dell’offerta in corso su Ugreen CM564, appositamente progettato per questo scopo e ora promosso a soli 12 €.

Si tratta di un microfono da tavolo, con un’ampia base di forma circolare, abbastanza pesante e ben bilanciata, che sostiene lo stelo del microfono in maniera stabile e precisa, grazie anche all’ausilio di quattro piedini in silicone che ne prevengono lo slittamento su vetro e superfici lisce.

Si collega a Mac e computer Windows tramite spina USB, grazie anche al generoso cavo da 1,5 metri in dotazione.

Il microfono è molto elegante, sottile e facile da regolare. Lo stelo, lungo circa 30 centimetri, si può infatti inclinare in tutte le direzioni, permettendo così di acquisire perfettamente la voce di chi parla.

È in grado di ridurre anche il rumore ambientale fino a un massimo di 60 dB, annullando così i rumori che provengono da una finestra aperta o dal brusio delle persone che si trovano nella stessa stanza, promettendo così una registrazione precisa e di qualità.

Sulla base è inoltre presente una rotella che permette di regolare il volume di registrazione e disattivare rapidamente il microfono al bisogno.

Un microfono di questo tipo fa certamente la differenza in svariate situazioni: dalle riunioni e alle conferenze alle videochiamate di famiglia, alla didattica a distanza (speriamo mai più), allo smart working (men che meno), alla registrazione di podcast, per youtuber e videogiocatori. E tanto altro ancora.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 33 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 64% andando a spendere intorno ai 12 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

