Nei MacBook Pro 2021 sparirà la Touch Bar e tornerà lo slot SD

Per anni Apple si è concentrata per lo più su iPhone e iPad, ma quest’anno si preannuncia come un anno speciale per il nocciolo duro degli utenti Mac: infatti dopo le anticipazioni riguardanti MacBook Air e iMac 2021 con Apple Silicon, arrivano anche le previsioni sui MacBook 2021 attesi senza Touch Bar, ma che segneranno il ritorno dell’alloggiamento per le schedine SD di memoria.

Apple ha già introdotto i suoi primi Mac con processore Apple Silicon, finora tutti identici in termini di design e connettività. Il vero balzo si compirà quest’anno con una serie di aggiornamenti profondi che porteranno Mac portatili e desktop completamente ridisegnati, oltre che processori Apple Silicon con più core di calcolo e grafici.

Ma mentre per iMac il redesign è indicato per certo, così come per MacBook Air atteso entro quest’anno o nel 2022, per i portatili professionali le anticipazioni non concordano: secondo alcuni sarà rivoluzionato anche il design, secondo altri invece si tratterà di un piccolo ritocco estetico.

In ogni caso i cambiamenti hardware sembra saranno notevoli e non solo per l’arrivo di processori Apple Silicon più potenti. Finalmente sembra che Apple abbia deciso di ascoltare gusti, preferenze e anche le esigenze del nocciolo duro degli utenti Mac. Se la previsione di MacBook Pro 2021 senza Touch Bar di Mark Gurman sarà confermata, andrebbe a sparire un elemento che finora non sembra aver colpito il cuore degli appassionati e degli utenti professionali.

Viceversa il possibile ritorno dell’alloggiamento SD non può che essere una ottima notizia non solo per fotografi e professionisti video, ma anche per gli utenti comuni, che potranno così tornare a leggere e scrivere sulle schedine di memoria direttamente dal proprio portatile, senza dover acquistare e avere sempre con sé un lettore esterno. Ricordiamo che nei portatili è atteso anche il ritorno dell’amato connettore MagSafe.

Come già accennato nell’articolo sulle anticipazioni degli iMac 2021, Apple avrebbe già lavorato al supporto per Mac sia di Face ID che della connettività cellulare, ma entrambe queste tecnologie sembra non saranno introdotte quest’anno, forse se ne tornerà a parlare nel 2022. Così niente connettività cellulare 4G o 5G nei MacBook Pro 2021, ma la strada e le novità anticipate sembrano proprio quelle che gli utenti Mac attendono da anni.

