Coronavirus, una serie di webinar gratuiti su Smart working e FileMaker

FileMakerguru.it, portale per la community di sviluppatori italiani di FileMaker, in seguito all’emergenza coronavirus ha organizzato una serie di webinar gratuiti per la sua utenza, liberamente accessibili.

A questo indirizzo tutti gli argomenti e tutte le date. Tra gli appuntamenti gratuiti, eventi quali “Creare un codice fiscale in FileMaker”, “Genitore o sviluppatore? Le tabelline in FileMaker”, “Come unire diversi file FileMaker”, “Padri, figli, nipoti, fratelli e cugini in FileMaker”, “5 funzioni del motore di calcolo di FileMaker a cui non puoi rinunciare”, “Cosa FileMaker può fare per la tua azienda” “Creare una soluzione verticale in FileMaker”, “Come ricreare il gioco dell’Impiccato in FileMaker”, “I plugin indispensabili per FMGuru”, “a cancellazione logica dei dati in FileMaker: come salvarsi dall’attimo dell’imbecille” e “I 10 errori classici che fanno gli sviluppatori FileMaker”

Sul sito sono presenti altri dettagli sui webinar gratuiti; è possibile prenotarsi, indicando il numero di partecipanti.

Nel primo webinar è stato affrontato il tema Smart working e FileMaker (liberamente scaricabile dal sito) e venerdì 20 marzo c’è il prossimo.

Sulla pagina Facebook del gruppo FileMaker Guru, si legge: “In questi giorni stiamo tutti vivendo un periodo di grande incertezza. Le nostre abitudini di vita, professionali e di relazione, sono messe a dura prova. Siamo sviluppatori, formatori, consulenti di business, certo non virologi o politici. E siamo i leader della più grande FileMaker Community in Italia, un ruolo di enorme responsabilità per noi”.

“Questo è il momento di fermarsi, stare a casa, cambiare abitudini. E se la produzione rallenterà il suo passo, devi considerarlo il momento giusto per lavorare sulle procedure, per focalizzare su quello che hai rimandato fino ad oggi per stare dietro la frenesia quotidiana: studio, programmazione, ristrutturazione o lavoro arretrato…”.

“Marzo sarà un mese speciale”, riferisce ancora FileMaker Guru, evidenziando per il mese di marzo un intero ciclo di webinar gratuiti, il caricamento su Udemy di un nuovo corso inedito, e promo sui pacchetti di ore di sviluppo da remoto per permettere a tutti di godere dei vantaggi dello smart working, risparmiando il più possibile.

Tutte le informazioni sono disponibili cliccando su questo link diretto.