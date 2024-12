Un cavo USB-C con connettori che possono ruotare di 360°

Pubblicità

L’azienda giapponese Sanwa Supply ha presentato un cavo USB-C con connettori che possono essere piegati di 180° e ruotati attorno al proprio asse di 360°.

Lo riferisce il sito Tom’sHardware spiegando che l’azienda offre cavi da USB-C a USB-C in due lunghezze: 1 metro e 1,8 metri, e anche le varianti da USB-A a USB-C (con solo quest’ultimo connettore che offre la rotazione a 360°) nelle lunghezze da 1 o 2 metri.

Purtroppo i cavi in questione sono limitati allo standard USB 2.0 e offrono quindi velocità di trasferimento massima di 480mbps. Nondimeno, il modello da USB-C a USB-C è classificato PD 240W ed è quindi in grado di supporta la ricarica rapida fino a 240 W per laptop, tablet e smartphone; il modello da USB-A a USB-C è compatibile con la tecnologia Quick Charge, permettendo di ricaricare gli smartphone compatibili più velocemente rispetto alla ricarica standard (molti smartphone sono già dotati della tecnologia Quick Charge, permettendo di ricaricarli più velocemente rispetto a quanto possibile con caricabatterie convenzionali da 5 W).

Questi cavi offrono il vantaggio di poter essere posizionati liberamente, riducono l’usura del connettore e aumentano la stabilità, impedendo danni.

Il cavo USB-C / USB-C da 1 metro è venduto 2580¥ (circa 15,80 euro); quello da 1,8 metri è venduto 2780¥ (circa 17 euro); se non si ha bisogno della velocità di ricarica offerta dal PD 240W, il cavo da USB-C a USB-A è venduta 1980¥ (circa 12 euro) nella variante da 1 metro, e 2280¥ (circa 14 euro) nella variante da 2 metri. I prezzi sono in linea con quelli di cavi di marca con rivestimento protettivo in nylon, con il vantaggio di maggiore flessibilità rispetto ad altri modelli USB-C.

Nel momento in cui scriviamo i cavi dell’azienda in questione non sono disponibili su Amazon ma sul sito di e-commerce possiamo trovare altre tipologie di cavi USB-C angolati (180°) come ad esempio questo e supporto rotazione e piegatura 360° e 180° come quest’altro.