Le tre luci VARTA che potrebbero cambiarvi la vita in meglio

Quando si parla di avventure all’aperto, di sport o semplicemente di spostamenti in condizioni di scarsa visibilità, la luce giusta può fare la differenza. Non è solo una questione di praticità, ma di sicurezza. Sicché per affrontare le escursioni invernali o il semplice tragitto casa-lavoro con la massima tranquillità, avere sempre a disposizione una fonte di luce affidabile è vivamente consigliato.

VARTA ha nel suo catalogo tre diverse soluzioni pensate per rispondere a esigenze concrete, tutte accomunate da una progettazione che mira a renderle al contempo leggere, pratiche e versatili, ma soprattutto per rispondere a specifiche necessità: dalla corsa serale in città all’illuminazione di un’area di campeggio.

VARTA H30R

È una torcia da testa che pesa appena 47 grammi, ha una potenza di 300 lumen e un raggio di illuminazione di 91 metri – il fascio di luce può ovviamente essere orientato dove più serve – quindi è ottima per i city runner o per chi si allena all’aperto nelle ore serali.

Il design è moderno ed essenziale, con un elastico caratterizzato da stampe fluorescenti che la rendono visibile anche al buio.

Con una pratica clip di fissaggio, è protetta contro gli spruzzi d’acqua (IPX4) e si possono bloccare i tasti per evitare accensioni accidentali. E si ricarica come un cellulare.

Se vi interessa la trovate in vendita anche su Amazon: costa 42,99 €.

VARTA L30RH

Questa invece è una lanterna di cui vi avevamo già parlato al lancio, avvenuto ormai poco più di due anni fa.

Si distingue per la sua duplice fonte di energia: può funzionare sia con sei batterie AA, sia con la sua batteria interna ricaricabile. La luce è regolabile, permettendo di scegliere tra una luminosità piena o una luce più soffusa per creare un’atmosfera rilassante.

Una funzione particolarmente utile è la luce notturna rossa, ottima per brevi passeggiate senza disturbare troppo l’ambiente circostante.

Ai nostri lettori facciamo inoltre notare che può essere utilizzata come powerbank per ricaricare dispositivi come il cellulare.

Anche questa è certificata IPX4 e presenta ganci nella parte superiore e inferiore per appenderla dove può far comodo.

Costa 49,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

VARTA Safety Light

Con un design triangolare e solo 31 grammi di peso, questa piccola luce offre diverse modalità di illuminazione: bianca e rossa, con visibilità fino a 5 metri di distanza.

È perfetta per essere attaccata a zaini, collari per cani o abbigliamento sportivo grazie al doppio moschettone e alla chiusura magnetica.

Resiste agli urti ed è certificata IP54 contro polvere e acqua. L’autonomia arriva fino a 45 ore.

Costa appena 9,99 € e VARTA la vende anche su Amazon.

