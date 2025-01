Amazon Prime Air mette in pausa le consegne con droni

Pubblicità

Da anni alcuni colossi tech hanno iniziato a testare le consegne con i droni, per renderle sempre più veloci e per incrementarne l’efficenza: tra questi sicuramente Amazon, pioniera del settore, che al momento ha, però, deciso di mettere in pausa il servizio Prime Air, sospendendolo a tempo indeterminato.

Il momentaneo stop alle consegne con i droni sembrerebbe dovuto a qualche incidente. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l‘azienda ha interrotto i servizi di consegne commerciali con droni in Texas e Arizona in seguito a un incidente mai reso pubblico.

Due droni MK30 di Amazon, infatti, si sarebbero schiantati presso l’aeroporto di Pendleton, in Oregon, durante i test. In particolare l drone MK30 è il modello di nuova generazione, progettato per essere più leggero e con un’autonomia maggiore rispetto al suo predecessore MK27.

Gli incidenti sarebbero avvenuti a dicembre scorso e, in uno dei casi, il drone avrebbe persino preso fuoco dopo l’impatto. Amazon ha attribuito le cause dello schianto a un problema software legato alla leggera pioggia presente durante le prove.

Tuttavia, la società ha dichiarato che questi episodi non sono la “ragione principale” della sospensione delle consegne. Sam Stephenson, portavoce di Amazon, ha spiegato che l’azienda sta “attualmente lavorando a modifiche software per il drone” e che la sospensione è assolutamente volontariamente, dunque non condizionata da quanto accaduto.

Queste specifiche motivazioni lasciano, dunque, presagire una ripresa nella consegna con i droni, non appena il nuovo software sarà completato. C’è da dire, però, che Amazon dovrà nuovamente ottenere l’approvazione della Federal Aviation Administration prima di poter riprendere le operazioni di consegna.

Peraltro, tiene a precisare Amazon, i dipendenti delle sedi di droni, informati della decisione, continueranno a ricevere lo stipendio durante la pausa, segnale evidente che questa tipologia di consegna è tutt’altro che accantonata.

Oltre agli incidenti di dicembre, nei mesi precedenti si era già verificata una collisione tra due droni MK30 durante un altro test. Stephenson ha sottolineato che Amazon si aspetta eventi di questo tipo durante la fase di sperimentazione, considerandoli fondamentali per migliorare la sicurezza del servizio.

Ricordiamo che Amazon è ormai diversi anni che sperimenta consegne di questo tipo, avendo iniziato le consegne con droni per prodotti non medici in Texas dal 2022, espandendo successivamente il servizio ai farmaci con prescrizione l’anno seguente. Più di recente, proprio nel 2024, Amazon ha anche avviato consegne con i droni a Phoenix.

Anche l’Italia, ricordiamo, si candida in pole per le consegne con i droni.