Vecchi e cari CD e DVD, una periferica a meno di 30 € per portarli sui Mac e PC

Si fa presto a parlare di digitalizzazione: dall’analogico al digitale il passo è stato lungo ma il digitale se non si risolve al solo passaggio diretto di dati dipende anche da formati fisici con cui le digitalizzazioni sono custodite. Così se avete un vecchio archivio in formato ottico, vecchi CD musicali acquistati anni fa o DVD che volete far leggere al vostro computer per poi magari convertirli dovete per forza acquistare un lettore CD/DVD.

E pure se volete fare il percorso inverso registrando un CD per l’ascolto su una vecchia autoradio o distribuire le vostre memorie ad un parente o un amico che ha un lettore dovete ricorrere ad un masterizzatore esterno piuttosto che ricorrere ad un vecchio computer che ne è dotato.

Fortunatamente il costo di questo tipo di accessori è relativamente basso e, come in questo caso vi doterete non solo di uno strumento per lo scambio di dati su supporto ottico ma anche di lettura e scrittura di SD Card, Micro SD e chiavette USB-A.

Specifiche tecniche

Il lettore/masterizzatore-CD/DVD di ORIGBELIE che vi segnaliamo in questo articolo si collega ai computer in modo rapido e semplice grazie alla connessione USB-A 3.0 o, per i modelli più recenti, tramite la USB-C.

È compatibile con diversi sistemi operativi come Windows (XP, 7, 8, 10, 11), macOS 10.6 e versioni successive e Linux.

Grazie alla connessione USB 3.0 la velocità di trasferimento dati arriva fino a 5 Gbps: questo significa che le operazioni di lettura e scrittura avvengono rapidamente. L’unità è comunque retrocompatibile con le porte USB 2.0 e USB 1.1, quindi non dovrete preoccuparvi di problemi di compatibilità con dispositivi più vecchi.

Supporta inoltre una vasta gamma di formati di dischi, tra cui:

CD±R/RW;

CD-ROM;

DVD±R/RW;

DVD-ROM;

DVD-RAM;

DVD+R DL;

DVD-R DL;

VCD;

SVCD.

La velocità di scrittura è di massimo 24x per i CD e 8x per i DVD.

Per usarlo non servono driver in quanto si tratta di una periferica plug-and-play: basta collegarlo al computer tramite la porta USB per iniziare a utilizzarlo in quanto il sistema si occuperà automaticamente di riconoscere l’unità in pochi secondi. Piccola nota: con macOS l’unità sarà visibile solo dopo che il disco sarà stato inserito e letto correttamente.

Anche hub

Oltre alle funzioni di lettura e masterizzazione di CD e DVD, lungo un bordo incorpora una piccola sezione di hub con ingressi per schede SD, microSD e penne USB-A che si può usare per scambiare i file tra il computer e memorie collegabili attraverso questi ingressi senza bisogno di collegare altri adattatori al computer.

Due limiti

Infine, due cose da tenere a mente: innanzitutto sappiate che non è compatibile con dispositivi come TV, automobili, tablet, smartphone, console di gioco (PS5, Xbox, Nintendo Switch) e Blu-ray: potete collegarlo solo a Mac e computer con Windows e Linux.

Inoltre per evitare problemi di funzionamento e compatibilità l’azienda consiglia di collegarlo direttamente alla porta USB del computer, senza cioè passare attraverso la presa messa a disposizione da un hub esterno.

Dove comprare

Il lettore/masterizzatore-CD/DVD di ORIGBELIE costa 29,99 € e lo potete comprare anche su Amazon. Al momento proprio qui è in corso una offerta a tempo che vi permette di comprarlo per 23,99 €.

Vi ricordiamo infine che su Macitynet trovate la nostra guida completa alla masterizzare con Mac, dove spieghiamo passo-dopo-passo come fare con qualsiasi Mac, vecchio e nuovo, come duplicare dischi senza app di terze parti e molto altro ancora.