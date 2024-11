Vetro temperato per Apple Watch Ultra 2 a solo 1 €

Pubblicità

Se siete alla ricerca di una protezione efficace per il vostro Apple Watch Ultra 2, la pellicola in vetro temperato fa al caso vostro. In tal caso sappiate che è in super-offerta un kit con tre pellicole e uno strumento per applicarle con precisione a solo 1 €.

La resistenza ai graffi è uno dei suo principali punti di forza: il vetro temperato protegge lo schermo dell’Apple Watch Ultra 2 da piccoli urti e graffi quotidiani, prevenendo danni che potrebbero compromettere la visibilità del display. Grazie alla sua superficie anti-impronte, la pellicola mantiene sempre un aspetto pulito, riducendo al minimo la formazione di impronte digitali.

Come dicevamo la confezione contiene tre pellicole, perciò avrete una buona scorta nel caso in cui sia necessario sostituirne una, e include anche uno strumento per l’allineamento assicurando che la pellicola aderisca senza imperfezioni, rendendo l’operazione semplice anche per chi non l’ha mai fatto prima.

È anche impermeabile, perciò non dovrete preoccuparvi di eventuali danni causati dall’umidità o dal contatto con l’acqua durante le normali attività quotidiane, né dovrebbe esserci il rischio che si stacchi nel caso in cui decidiate di indossare l’orologio sotto la doccia o durante gli allenamenti in piscina.

Chiaramente questa pellicola come altre del suo genere non impedisce in alcun modo l’utilizzo del touchscreen: la sensibilità del display – si legge sulla scheda tecnica – rimane invariata.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 4 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 75% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

