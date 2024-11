Elon Musk vuole una Tesla per grandi famiglie

Pubblicità

Da anni Elon Musk accenna a un Tesla van, o comunque a un veicolo passeggeri di grandi dimensioni per famiglie numerose, ma l’auto familiare del marchio elettrico finora non si è mai materializzata.

La speranza torna in queste ore grazie a due risposte di Musk ad alcuni appassionati che richiedono a gran voce su X una Tesla formato big. In Italia, uno dei paesi con la natalità più bassa al mondo, si fatica a comprendere le difficoltà e le necessità logistiche di una famiglia con quattro, sei e persino sette ragazzi, come nella spettacolare foto di squadra di Rabbi S Litvin.

Per ora Tesla propone Model X e Model Y, ma la prima è uno dei modelli più costosi e più datati in catalogo, mentre Model Y risulta un po’ stretta per queste esigenze, anche se mette a disposizione l’opzione per la terza fila di sedili. Per famiglie come quella di Elon Musk e di Rabbi S Litvin serve una Tesla più grande.

Una soluzione in arrivo potrebbe essere Robovan, ma è un bus elettrico autonomo, privo di volante e pedali, più indicato per intere squadre sportive e gruppi fino a 20 persone. Una via di mezzo tornerebbe utile a diverse famiglie USA e anche al catalogo Tesla dove una vera familiare non c’è.

Musk ha risposto solo OK alla richiesta di Litvin, ma nel suo secondo intervento indica Robovan in sviluppo, aggiungendo genericamente «Anche qualche altra cosa» senza specificare altro. Raccogliendo tutti gli indizi sparsi da Elon Musk tra dichiarazioni, social e interviste, molti sperano in una Tesla familiare, anche con volante e pedali.

I’m working on it @elonmusk. Now please make a Tesla big enough for my family. https://t.co/Cv6bqCjWf0 pic.twitter.com/DTtLNyYrFb — Rabbi S Litvin (@BluegrassRabbi) November 17, 2024

Sempre Musk ha anticipato che Tesla presenterà due nuovi veicoli entro la prima metà del 2025: tutti puntano a modelli più economici di Model 3 e Model Y o comunque vetture basate su queste piattaforme. I più ottimisti sperano che una delle due novità sia finalmente una Tesla di grandi dimensioni, utile per le famiglie di stazza USA o planetaria alla Elon Musk.

