Con Copilot Microsoft vola sull’areo che sta costruendo

Grazie a finanziamenti e collaborazione con OpenAI, Microsoft è stato il primo dei colossi tech a fare la sua mossa in campo Intelligenza Artificiale, ma la partenza accelerata ora presenta costi e problemi: gli utenti sono scontenti dell’ultimo aggiornamento Copilot, le aziende continuano a temere per privacy e sicurezza, sopratutto emerge un grande divario tra la visione grandiosa e una esperienza utente deludente.

Dei problemi e delle difficoltà di Copilot e degli strumenti AI di Microsoft, sia dentro che fuori l’azienda, parla Business Insider raccogliendo pareri anche tra gli addetti ai lavori e dipendenti della società.

I problemi con gli utenti sono iniziati con l’ultimo importante aggiornamento rilasciato a ottobre che punta a trasformare Copilot in una sorta di assistente personale e quasi amico. Ma la nuova interfaccia non piace a tutti, alcuni vorrebbero poter tornare alla versione precedente.

Per molti utenti, ma anche per alcuni dipendenti Microsoft, le funzioni AI attuali sono belle da vedere ma poco utili: nelle interviste vengono definite gimmicky, letteralmente espedienti. Per funzionare bene AI richiede grandi quantità di dati di alta qualità, ma modelli e strumenti AI possono superare le misure di sicurezza e accesso che finora richiedevano permessi superiori.

Il risultato è che impiegando strumenti AI in azienda possono trapelare dati e informazioni private e riservate, stipendi inclusi. E risolvere questo problema con i modelli AI non è né semplice né veloce.

Dal report emerge che per integrare Copilot e AI ovunque e velocemente Microsoft conta anche su fornitori terzi, persino per integrare funzioni AI in Microsoft 365. Ma questo è l’ultimo dei problemi: secondo un dipendente «C’è un divario tra visione ambiziosa e ciò che gli utenti stanno effettivamente sperimentando».

All’interno della società questa fase viene indicata come “dolori di crescita”. Secondo un Insider invece il reparto marketing è sotto l’illusione di dover rinominare tutto per avere Copilot all’interno, come se null’altro avesse importanza.

La stroncatura più dura delle funzioni AI Microsoft e di Copilot arriva dal CEO di Salesforce. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.