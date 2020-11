VideoProc, suite per editare e convertire video su Mac scontata del 65% per il Black Friday

VideoProc è in sconto del 65% per il Black Friday. Un’occasione da non perdere per chi stava cercando un software dedicato alla conversione e all’ottimizzazione delle riprese video, anche in 4K, grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva e strumenti completi.

Grazie alla promozione attualmente in corso sul sito ufficiale, è possibile ottenere la licenza a vita per poter scaricare ed utilizzare ed aggiornare la suite senza limiti risparmiando più della metà del normale prezzo di listino. Anziché 75 euro si può comprare per soli 25,95 euro, andando a risparmiare praticamente quasi 50 euro sul normale prezzo di listino (Potete anche comprare l’iPhone Manager offerto da Digiarty al prezzo più basso).

VideoProc è una delle suite video più interessanti disponibili sul mercato: caratterizzata da un’interfaccia semplice ed intuitiva, consente di eseguire svariate attività di editing e conversione video, anche su filmati in 4K.

Inoltre, grazie alla tecnologia di accelerazione hardware della GPU, VideoProc offre una velocità di elaborazione dei video superiore di 47x e consuma pochissima CPU. L’ultima versione supporta anche l’accelerazione hardware di AMD e la decodifica dei video HEVC e H264.

Fra le funzionalità più apprezzate citiamo la conversione di video, audio, DVD, immagini ISO in formati digitali, riproducibili su qualsiasi dispositivo, la registrazione di video direttamente dalla webcam (anche in modalità picture-in-picture) pronti da caricare su YouTube, cui si aggiungono funzionalità di editing di base, con opzioni per tagliare, unire, ritagliare, ruotare, regolare la velocità, regolare le proporzioni (4: 3, 12: 9, 1: 1) e molto altro. Molto utile anche la funzione per la compressione dei file video di grandi dimensioni, pronti per essere poi inviati tramite e-mail, Whatsapp o messaggio.

La funzionalità principale dell’applicazione è quella che permette di effettuare l’editing dei video caricati. Si può cioè ritagliare il video, ruotarlo, applicare watermark o filtri, dividerlo in più parti, giocare con i colori, regolare il contrasto o la luminosità, così come giostrare la gamma di luce o la saturazione. E’ anche possibile regolare i parametri audio, il volume, rimuovere un rumore di sottofondo o correggere un ritardo audio. Si può perfino stabilizzare i video 4K e correggere l’effetto fish-eye.

VideoProc consente poi di aggiungere testi e sottotitoli al video, ma anche applicare una miriade di filtri ed effetti colorati. Si può anche agire sui parametri avanzati quindi impostare il codec del filmato, il frame rate, il bitrate e perfino modificare l’aspect ratio. Non mancano le opzioni per ruotare il filmato e quelle per aggiungere facilmente un watermark.

Tra le funzioni secondarie c’è quella che consente di effettuare backup dei proprio DVD o di convertirli in formati video più moderni e accessibili da svariati dispositivi. Funzione altrettanto importante è quella dei download dei video dal web: è possibile incollare direttamente la URL di un video, ad esempio, per effettuare il download del filmato. C’è anche quella che permette di effettuare una registrazione del proprio desktop, della webcam, o direttamente da iPhone, collegandolo tramite cavo al Mac.

In definitiva per chi è in cerca di un software di editing semplice ma super efficace, questa può essere un’ottima occasione, considerando soprattutto il paragone con altri software di video editing. Meglio dunque affrettarsi per comprare in sconto la licenza completa: si tratta infatti di un’offerta limitata nel tempo, dopodiché non sarà più possibile accedervi. Per altro è il prezzo più basso mai registrato sulla licenza a vita per questo software: insomma, è un’occasione imperdibile.

Inoltre, se volete scaricare in batch video, audio e playlist con qualità originale 4K / 1080p in vari formati, VideoProc può farlo gratis. Così potete scaricare le live streaming per riguardarle in offline!

Per comprare la licenza a vita per VideoProc spendendo solo 29,95 euro cliccate qui. Se volete consultare tutte le specifiche potete far riferimento a questa pagina.