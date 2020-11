Le stampanti 3D Anycubic a Resina e FDM da oggi in offerta per Black Friday e oltre

Anycubic è uno dei marchi più noti nel campo della stampa 3D con modelli di ogni tipo nella gamma medio bassa dei prezzi al pubblico ma con un ottimo rapporto qualità prezzo che diventa eccezionale nei modelli a resina.

In occasione del Black Friday e CyberMonday e per sei giorni, dal 23 al 28 Novembre 2020 le stampanti di Anycubic sono in offerta a prezzo speciale con sconti che arrivano a 100 Euro con spedizione assicurata dall’Europa e acquisti con PayPal.

Tra le offerte troviamo i modelli più interessanti a resina di piccolo e medio formato ed una mega stampante a filamento con un volume di stampa di 40x40x45 cm: ecco il dettaglio.





Anycubic Photon Mono passa da 249 € a 216 € con uno sconto di 33 €

Anycubic Photon Mono è una stampante a resina 3D a prezzi accessibili e veloce. E’ una stampante a resina per chi vuole entrare in questo mondo con alta efficienza e buona qualità. Se volete affacciarvi al mondo della stampa 3D con resina questo è il modello che fa per voi.

Anycubic Photon Mono SE passa da 419 € a 343 € con uno sconto di 76 €

Anycubic Photon Mono SE è la stampante a resina più veloce nella serie “mono”. La velocità massima può raggiungere 80mm/h, e il modello supporta anche il controllo remoto via WiFi. Dispone anche di un filtro dell’aria con due ventole interno e l’odore della resina può essere eliminato considerevolmente.

Anycubic Mega S passa da 211 € a a 184 € con uno sconto di 27 €: è la meno costosa della serie FDM per chi vuol cominciare con un modello affidabile con una solida struttura in metallo e comandi touch screen.

Anycubic Mega X passa da 370 € $ a 290 € con uno sconto di 80 €: con un volumente di stampa di 300x300x305, costruzione solida è dedicata a chi vuole stampare oggetti di dimensioni medio grandi.

Anycubic Mega Pro passa da 290 € a 263 € con uno sconto di 27 €: Mega Pro è il modello multifunzione che integra stampa e incisione allo stesso tempo. La sua tecnologia di incisione, l’estruder e la la stampa multicolore possono soddisfare qualsiasi esigenza creativa. E’ anche molto silenziosa.

Anycubic Chiron passa da 378 € a 324 € con uno sconto di 54 €: il volume più grande stampabile da una Anycubic e tra i più grandi in questa categoria: 400x400x450 mm con switch per doppio limite sull’asse Z, Livellamento automatico del piano a matrice con rilevamento di 25 punti e compensazione in tempo reale dell’altezza del nozzle. Gestione dell’interfaccia con schermo touch.

Sono disponibili anche importanti sconti sul materiale di consumo come le resine con risparmi fino al 33%.

Per maggiori informazioni partite da questa pagina.

Gli acquisti si effettuano direttamente sul sito del produttore che come detto spedisce direttamente dall’Europa e accetta pagamenti Paypal, la conversione Dollaro-Euro viene visualizzata al momento dell’uscita dal carrello oppiure dal sito tedesco. Se siete interessati anche ad altri modelli verificate altri eventuali sconti da 23 al 28 Novembre.