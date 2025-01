Videoproiettore portatile, fino 100 pollici in HD a soli 42 €

Pubblicità

Se volete rendere ancora più immersive le serate in famiglia o volete rendere una festa ancora più indimenticabile, potrebbe bastarvi un videoproiettore. Sicché se ve ne serve uno “già pronto”, di alta qualità e subito operativo non appena si schiaccia il tasto On, ecco; quello che fa per voi adesso è perfino in offerta speciale.

Innanzitutto, offre una risoluzione di 1080P quindi vi permette di creare un cinema HD a casa – fino una proiezione massima di 100 pollici – grazie anche alla luminosità di 150 ANSI lumen che rende chiare le immagini anche in ambienti non completamente oscurati.

Usa uno speciale algoritmo AI di rettifica omnidirezionale tramite cui corregge automaticamente la proiezione in tutte le direzioni e senza necessità di operazioni manuali, offrendo così immagini sempre perfettamente allineate. A tal proposito ci sono anche la correzione trapezoidale a 4 punti e la correzione verticale automatica.

Il produttore lo ha dotato anche di un sistema che riduce al minimo l’emissione di luce blu e di conseguenza protegge la vista degli utenti, come conferma la certificazione SGS low blue light che troviamo indicata nella scheda tecnica.

Come dicevamo in apertura è un proiettore pronto all’uso perché integra doppi altoparlanti, che, combinati con la tecnologia di codifica del campo sonoro virtuale WANOS, possono essere sufficienti per l’amplificazione dei contenuti riprodotti sul grande schermo senza bisogno di collegarlo ad impianti esterni.

Inoltre il sistema di raffreddamento integrato promette un funzionamento silenzioso (emette un rumore di massimo 26 db) permettendo così di godere appieno di film e spettacoli TV senza distrazioni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 53 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 19% andando a spendere intorno ai 42 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

