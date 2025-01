iPhone SE 4 svelato nudo e crudo nei primi modelli non funzionanti

Pubblicità

Grazie alle foto dei primi modelli non funzionanti pubblicate dallo storico leaker Sonny Dickson possiamo farci un’idea in anteprima dell’aspetto di iPhone SE 4, il più economico della gamma Apple atteso tra non molto.

Un design forse un po’ noioso, ma per gli appassionati Apple richiama alla memoria iPhone 14 e soprattutto i più datati iPhone 4 e 4S, ritenuti da molti i più belli di sempre.

L’aspetto super sobrio deriva dalla presenza di una sola fotocamera, anche questo un altro dettaglio che richiama il passato. Un solo obiettivo, ma sembra che gli utenti potranno contare sullo stesso sensore da 48 MP impiegato nei modelli superiori.

Purtroppo nei primi mock-up, come vengono indicati nel settore, spicca la doppia assenza del Tasto Azione e anche di Controllo Fotocamera, due delle novità più apprezzate nelle ultime generazioni.

Tutti gli iPhone SE hanno pescato dai design precedenti per contenere il prezzo, ma quest’anno iPhone SE 4 segnerà un passo importante per Apple perché impiegherà per la prima volta un chip modem progettato internamente, invece di una componente acquistata da Qualcomm.

Sempre per la prima volta in questa serie arriveranno uno schermo OLED e il connettore USB-C. Invece, come già avvenuto anche in precedenza, si prevede che Apple impiegherà il suo ultimo e più potente chip, in questo caso A17 Pro. Così gli utenti potranno sfruttare le funzioni AI.

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPA — Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 16, 2025

Da quasi venti anni i modelli non funzionanti impiegati dai costruttori di custodie e accessori offrono un’anteprima attendibile sul design complessivo del prossimi iPhone. Ma trattandosi di anticipazioni occorre attendere ulteriori indizi per confermare ogni dettaglio, inclusa la presenza o meno dei due tasti multifunzione.

Per un identikit più completo di iPhone SE 4 rimandiamo a questo articolo di macitynet.