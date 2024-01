VIKEFON è il Magsafe Trio a 7,50 €

Per il momento Apple, col suo caricatore MagSafe, è arrivata soltanto alla versione Duo; ma se il concetto vi piace allora sappiate che nel mercato degli accessori di terze parti potete trovare anche una variante “Trio”, come ad esempio quella chiamata VIKEFON che al momento viene proposta in sconto a soli 7,50 €.

Design e forma sono praticamente gli stessi del MagSafe Duo ma, come appunto dicevamo, questa si compone di tre caricatori, con la capacità quindi di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente.

Ad una estremità troviamo una piastra di ricarica wireless che eroga fino a 15 Watt, perciò può ricaricare un iPhone ad alta velocità.

Quella centrale invece è sovrapponibile al caricatore magnetico di Apple per Apple Watch, con tanto di meccanismo che permette di sollevarlo in modo da ricaricare facilmente lo smartwatch con cinturino Loop o, più semplicemente, sfruttare la modalità Comodino che si attiva soltanto quando lo schermo dell’orologio è posto orizzontalmente rispetto al piano di appoggio.

All’altra estremità c’è un terzo caricatore wireless che eroga invece fino a 5 Watt, quindi si può usare per ricaricare senza fili un secondo telefono oppure un paio di AirPods con custodia che accetta questo tipo di ricarica.

Complessivamente eroga quindi 30 Watt, che riceve dall’alimentatore (da acquistare a parte) da collegare attraverso la presa USB-C posta nel bordo della piastra da 5 Watt.

È certificato Qi, quindi si può usare anche per ricaricare due telefoni Android, mentre la piastra centrale funziona solo con gli Apple Watch.

È costruito in morbido silicone e le tre estremità si possono sia ripiegare a fisarmonica, andando così ad occupare il meno volume possibile facilitandone il trasporto in una borsa o in una valigia, oppure formando un triangolo si può sfruttare la piastra di ricarica dello smartphone, che è magnetica, per ricaricare il telefono e contemporaneamente tenerlo in una posizione comoda per guardare un video o partecipare ad una videochiamata.

