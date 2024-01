Hyundai, Kia e Samsung collaborano per connettere mobilità e spazi domestici

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno annunciato di aver firmato un accordo con Samsung Electronics per una partnership su servizi Car-to-Home e Home-to-Car, con l’obiettivo di migliorare la connettività tra spazi residenziali e mobilità.

Grazie a questo accordo, i clienti di Hyundai e Kia potranno controllare a distanza gli apparecchi a tecnologia digitale tramite comandi vocali e touch attraverso i sistemi di infotainment delle loro auto e, viceversa, potranno controllare a distanza diverse funzioni del veicolo tramite altoparlanti AI, TV e app per smartphone.

Tutto questo sarà possibile grazie all’integrazione tra i servizi per auto connesse di Hyundai e Kia e la piattaforma Internet of Things (IoT) di Samsung, “SmartThings“.

Ad esempio, in una calda sera d’estate, gli utenti potranno attivare la “Modalità Home” per accendere il condizionatore o il purificatore d’aria installati, avviare il robot aspirapolvere e accendere le luci prima di arrivare presso la propria abitazione, per avere un ambiente confortevole e piacevole in casa. Oppure, prima di uscire, sarà possibile attivare la “Modalità Away” per spegnere le luci non necessarie e avviare l’aspirapolvere robot, oltre a pre-attivare l’aria condizionata del veicolo a una temperatura confortevole.

Nel caso del servizio Car-to-Home di Hyundai e Kia, gli utenti potranno salvare e utilizzare modalità specifiche per ogni situazione, in modo da ridurre al minimo il ricorso al dispositivo durante la guida. Ad esempio, in aggiunta al touchscreen e ai comandi vocali, saranno implementate funzioni automatiche basate sulla posizione.

I proprietari di veicoli elettrici potranno utilizzare il servizio integrato di gestione dell’energia domestica di SmartThings per controllare l’utilizzo di energia in casa e nel veicolo e regolare i tempi di ricarica ottimali.

Hyundai e Kia riferiscono che intendono espandere i loro servizi Car-to-Home e Home-to-Car ai clienti d’oltreoceano collegando le loro piattaforme per le auto connesse e Samsung SmartThings. Le due aziende svilupperanno sistemi di infotainment in grado di fornire questi servizi attraverso aggiornamenti over-the-air (OTA) e USB anche per i veicoli esistenti.