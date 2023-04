VIOLEWORKS 88VF è la motosega elettrica senza fili da 3.000 Watt

Se vi serve una motosega per i lavori domestici più comuni e non volete spendere troppo scegliendo al contempo un modello pratico e facile da utilizzare, allora vi conviene approfittare dell’offerta attualmente in corso sulla VIOLEWORKS 88VF.

È un modello piuttosto compatto, leggero, e soprattutto senza fili, perché si alimenta tramite batterie Makita da 18 Volt, che sono tra l’altro sostituibili, perciò chi vuole può portarsene dietro più di una in modo da sostituirla al volo nei lavori più lunghi.

Questo significa anche che si potrà usare per fare la legna o potare le piante del giardino senza l’impedimento e i limiti dettati da un cavo, spostandosi agevolmente in qualsiasi ambiente, e con la comodità dell’elettrico, che rispetto a quelle a benzina permette di ricaricarla in qualsiasi momento perché basta avere a portata di mano una presa di corrente (magari per ricaricare la seconda batteria mentre è in uso la prima).

Viene venduta insieme ad una serie di accessori, sia per l’ordinaria manutenzione, sia per il suo utilizzo in sicurezza, come nel caso del deflettore che si installa per proteggere l’utente da schegge e frammenti di legno che potrebbero balzare durante l’utilizzo.

È una motosega da 3.000 Watt, con motore brushless, e usa una catena in lega di acciaio che viaggia alla velocità di 5 metri al secondo. Presenta poi una morbida impugnatura in materiale antiscivolo che assorbe anche il sudore e permette di maneggiarla con più facilità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 66,27 € potete risparmiare il 7% spendendo 61,73 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.