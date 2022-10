Vivo risponde presente alle Offerte Esclusive Amazon dell’11 e 12 ottobre 2022

Tra i brand i maggior successo in ambito smartphone è ormai da citare Vivo, che nel corso degli ultimi anni ha sfornato dispositivi di grande qualità. Ultimo, sia in ordine cronologico, che di importanza, Vivo X80 Pro, che per le Offerte Esclusive Prime si acquista con uno sconto di 195 euro.

Sono tre gli smartphone Vivo che vanno in sconto l’11 e il 12 ottobre 2022 per il Prime Day Amazon. Uno per ogni fascia di prezzo. Si parte con l’entry Level Y33s, che propone comunque caratteristiche di spessore, come ad esempio 8GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, il tutto condito da un ampio display da 6,58 pollici e tripla fotocamera sul posteriore.

Il secondo smartphone in sconto è il Vivo V23 5G, con ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata, e tripla fotocamera posteriore con modulo principale da 64 MP. Tra le particolarità il design squadrato che tra gli smartphone Android ricorda per certi versi iPhone.

L’ultimo terminale in sconto è il super top di gamma X80 Pro.

Vivo X80 Pro è una delle ultime fatiche del produttore, basato su sistema operativo Funtouch OS 12 (Android 12) propone uno schermo 3D da 6,78″ con risoluzione WQHD+. A livello multimediale propone una camera anteriore da 32 MP mentre sul posteriore offre una combinazione 50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MP. Al suo interno ha il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, alimentato da una batteria da 4700 mAh (TIP.)

Di seguito i link con gli sconti Prime Day dedicati agli smartphone Vivo:

vivo Smartphone X80 Pro 5G,12 GB RAM + 256 GB ROM, ZEISS Da 50 MP,Android 12 Telefono Cellulare, Display AMOLED Da 6,78 Pollici Batteria Da 4700 mAh, Telefoni Cellulari FlashCharge Da 80 W Doppia SIM In offerta a 1104,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 15% – fino a 12 ott 22

sconto 15% – fino a 12 ott 22

vivo Y33s Smartphone, 8GB+128GB, Display FHD+ 6,58?, Batteria da 5,000 mAh e Ricarica Rapida, Tripla Fotocamera, Fotocamera principale da 50 MP, Facciale Wake, Dual Sim Cellulare (Mirror Black) In offerta a 193,80 € – invece di 269,00 €

sconto 28% – fino a 12 ott 22

sconto 28% – fino a 12 ott 22

vivo Y33s Smartphone, 8GB+128GB, Display FHD+ 6,58?, Batteria da 5,000 mAh e Ricarica Rapida, Tripla Fotocamera, Fotocamera principale da 50 MP, Facciale Wake, Dual Sim Cellulare (Midday Dream) In offerta a 193,80 € – invece di 269,00 €

sconto 28% – fino a 12 ott 22

vivo V23 5G Smartphone, 12 GB+256 GB, AMOLED FHD+ 6.44 pollici, Fotocamera notturna da 64 MP + Frontale AF da 50 MP Cellulari, Batteria 4.200 mAh e Ricarica Rapida 44W, Android NFC Smartphone In offerta a 466,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a 12 ott 22

sconto 15% – fino a 12 ott 22

