Vodafone effettua la sua prima videochiamata satellitare

Vodafone in collaborazione con AST SpaceMobile ha effettuato quella che definisce la prima videochiamata via satellite al mondo, ma ci sono alcune precisazioni da fare, per dovere di cronaca. La chiamata è stata resa possibile grazie alla collaborazione con AST SpaceMobile, per il tramite dei suoi satelliti BlueBird, progettati specificamente per trasmettere segnali di banda larga mobile 4G/5G dallo spazio.

Questa tecnologia satellitare ha l’obiettivo di portare la connettività cellulare in aree remote dove le reti mobili tradizionali non arrivano, permettendo agli utenti di accedere ai servizi di banda larga mobile con gli smartphone esistenti, quindi senza necessità di nuovi dispositivi, né nuovo hardware.

Durante la dimostrazione, la CEO di Vodafone Group, Margherita Della Valle, ha spiegato come i satelliti BlueBird siano in grado di connettersi direttamente a uno smartphone standard, mentre successivamente il segnale viene poi trasmesso alla rete terrestre di Vodafone tramite un collegamento satellitare.

Nel corso della presentazione di questa nuova infrastruttura, il CEO Della Valle ha ricevuto una videochiamata da un ingegnere situato in una zona montuosa remota del Galles, quindi un’area tipicamente priva di copertura mobile. Ovviamente, la qualità della chiamata ha mostrato qualche pixel di troppo, oltre a prestare il fianco a qualche lag, ma in ogni caso la connessione è risultata stabile e sufficiente per portare a termine la conversazione.

Le alternative

Vale la pena notare che SpaceX, con il suo Starlink, ha già realizzato una videochiamata satellitare tramite un telefono mobile standard senza hardware ad hoc, il che significa che la dichiarazione di Vodafone di aver realizzato “la prima” è parzialmente inesatta.

La compagnia ha, infatti, precisato che si tratta della “prima videochiamata satellitare dallo spazio da una zona senza copertura cellulare, utilizzando uno smartphone standard e satelliti commerciali progettati per offrire un’esperienza mobile broadband completa.”

Nel frattempo, anche T-Mobile sta lavorando a una rete simile negli Stati Uniti, in collaborazione con il servizio Direct-to-Cell di Starlink, sebbene inizialmente sarà limitata ai messaggi di testo.

Il servizio satellitare di Vodafone e AST SpaceMobile dovrebbe partire in tutta Europa entro la fine del 2025. Negli Stati Uniti, i test inizieranno in primavera con AT&T, Verizon e AST SpaceMobile, anche se al momento non sono stati annunciati né la data di lancio né i prezzi.