Apple Mappe tenta l’accordo tra Donald Trump e il Messico

Apple non ha ancora modificato nell’app Mappe il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America come previsto in uno dei primi ordini esecutivi (decreti presidenziali con effetto immediato) firmati da Donald Trump subito dopo il suo insediamento da presidente degli Stati Uniti.

Negli USA Google ha fatto sapere che applicherà la nuova denominazione quando sarà ufficialmente indicizza dal Geographic Names Information System (GNIS), archivio che indicizza più di due milioni di riferimenti fisici e culturali da un capo all’altro degli Stati Uniti e dei territori da loro dipendenti.

Apple non ha indicato cosa farà con l’app Mappe ma il sito Appleinsider fa notare che se negli USA l’utente cerca “Gulf of America” appare l’area che conosciamo come Golfo del Messico, una soluzione che sembra salomonica, ma che non sarà certamente gradita dall’amministrazione Trump.

È evidente che il database al quale accedono le mappe di Apple è stato recentemente aggiornato, iniziando ad adeguare il servizio a quanto stabilito dall’ordine esecutivo del Presidente USA.

Su tale questione Apple probabilmente seguirà le orme di Google: gli utenti messicani continueranno a visualizzare il nome Golfo del Messico, mentre nel resto del mondo saranno mostrate le due alternative (sia Golfo d’America, sia Golfo del Messico), alla stregua d quanto già visto con altri luoghi e nomi che variano da un paese all’altro.

“Abbiamo una prassi consolidata di applicare i cambiamenti di nome quando sono stati aggiornati dal governo ufficiale”, ha spiegato Google in un post su X. “Quando i nomi ufficiali variano tra i Paesi, gli utenti di Maps vedono il loro nome locale ufficiale. Tutti nel resto del mondo vedono entrambi i nomi. Ciò vale anche qui”.

Ricordiamo che Trump ha deciso anche che la montagna più alta degli Stati Uniti torni a chiamarsi Monte McKinley, denominazione che aveva fino al 2015, quando Barack Obama decise di rinominarlo Monte Denali, con conseguenti adeguamenti sia su Google Maps, sia su Mappe di Apple.

