Volantex EXHOBBY, l’auto telecomandata per i fuoristrada

Per giocare con la tecnologia vi basta comprare un auto telecomandata come la Volantex EXHOBBY, che ha l’aspetto di una fuoristrada e ruote sufficientemente grandi e pneumatici che hanno la capacità di poter percorrere davvero strade interrate senza fatica.

È una riproduzione in scala 1:24 di una vera fuoristrada, con ammortizzatori, fari, paraurti e tanti altri piccoli dettagli che la rendono un vero gioiello per gli appassionati. Il motore elettrico è abbastanza potente da farle salire anche strade con una pendenza massima di 45° ed è agile abbastanza da poter raggiungere la velocità massima di 3 chilometri orari.

La Volantex EXHOBBY è alimentata da una batteria da 360 mAh che si ricarica in un’ora e mezza e promette fino a 40 minuti di guida ininterrotta, e in confezione ci sono due batterie, in modo da poter raddoppiare il divertimento. Il telecomando invece si interfaccia tramite WiFi a 2.4 GHz ed è alimentato da 4 batterie di tipo stilo AA che non sono incluse in confezione ma vanno acquistate a parte.

Il punto di forza di questo modello come dicevamo sono le sue capacità da fuoristrada, che lo rendono ben diverso da una delle solite auto telecomandate che si trovano in commercio. Oltre a potercisi spassare su stradine e marciapiedi, con Volantex EXHOBBY si possono attraversare stradine di montagna, ghiaia, e fare sgommate sul bagnasciuga.

Dove comprare

Se siete interessati all’acquisto di Volantex EXHOBBY, allora sappiate che in questo momento la trovate in vendita online al prezzo di 82,33 €. È disponibile in tre diverse varianti di colore: blu, bianco oppure nero.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.