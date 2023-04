In iOS 17 nuova schermata di blocco e novità per Apple Music e libreria app

In iOS 17 non ci saranno solo novità nel centro di controllo, ma anche nuove funzionalità e novità per la schermata di blocco, Apple Music, la libreria app e il Control Center. È quanto si afferma in un post in un account sul social network cinese Weibo, lo stesso che ha rivelato in anticipo il lancio di iPhone 14 nella colorazione giallo.

Alcune voci sono simili a indiscrezioni già riferite in precedenza da altre fonti ma ora è stato stilato un elenco di alcune delle novità che dovremmo vedere in iOS 17:

Schermata di blocco con opzioni per la scelta della dimensione dei caratteri

Un pulsante per condividere Lock Screen personalizzate con altri utenti iPhone

La possibilità di visualizzare nella Lock Screen i testi dei brani in riproduzione su Apple Music

Cambiamenti in Apple Music con interfaccia semplificata

La possibilità di rinominare le cartelle della libreria di app (la funzione che consente di organizzare le app per categorie come Creatività, Social e Svago)

Cambiamenti nel Centro di Controllo

Una non meglio precisata possibilità di regolare liberamente la luminosità della torcia con uno slider simile a quello del volume

Queste sono le voci riportate dal “leaker” ma è ovvio che saranno molte altre le novità che dovremmo vedere a giugno, in occasione della WWDC23, evento nel corso del quale sarà presentata la prima versione preliminare di iOS 17 per gli sviluppatori.

Altre voci circolate su iOS 17 riferiscono di migliorie alle app “Dov’è”, Wallet, di Siri nella Dynamic Island . Si dice che iOS 17 non sarà una versione particolarmente ricca dal punto di vista delle novità ma che Apple punti piuttosto alla stabilità e al miglioramento delle funzioni esistenti. Tra le novità più eclatanti, la possibilità – per gli utenti europei – di scaricare app all’infuori dell’App Store.

Per tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC23 il link da seguire è direttamente questo. Ricordiamo che la presentazione principale prenderà il via il prossimo 5 giugno. Troverete tutte le novità presentate anche sulle nostre pagine.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17, invece, il link da seguire è questo.