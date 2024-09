Volkswagen, i nuovi Transporter e Caravelle

Pubblicità

Nell’ambito dell’IAA Transportation di Hannover (dal 17 al 22 settembre), Volkswagen Veicoli Commerciali ha presentato in anteprima mondiale i veicoli di nuova generazione Transporter e Caravelle (van per il trasporto di persone).

Transporter vanta più spazio e più capacità di carico utile. Per la prima volta nella storia di Transporter, questo veicolo sarà disponibile anche con motore ibrido plug-in e come veicolo elettrico oltre ad una gamma di motori turbodiesel a iniezione.

La potenza delle sette motorizzazioni varia da 81 kW (110 CV) a 210 kW (286 CV). Per la prima volta, questa gamma comprende tre motori turbodiesel (TDI), un motore ibrido plug-in (eHybrid) e tre motori elettrici (e-Transporter ed e-Caravelle). Due dei TDI sono disponibili anche con trazione integrale 4MOTION.

Rispetto al loro predecessore, Transporter e Caravelle offrono più spazio, un carico utile maggiore e una capacità di traino più elevata.

Il volume di carico del furgone con passo normale e tetto standard è aumentato di oltre il 10% (5,8 m3). Con un passo lungo e tetto alto, il volume di carico del furgone è aumentato (9,0 m3) e può contenere tre europallet. Anche il carico utile massimo è aumentato: fino a 1,33 tonnellate (più 0,13 tonnellate). Volkswagen Veicoli Commerciali ha anche aumentato la capacità massima di traino, che ora è fino a 2,8 tonnellate (in precedenza 2,5 tonnellate), a seconda del sistema di trazione e del modello.

Sia la cabina di guida che il vano passeggeri sono stati migliorati. Nella plancia troviamo display e comandi digitali, l’integrazione di varie interfacce USB-A, USB-C e 12V, nonché di una presa da 230 V nel sedile del conducente. I modelli ibridi plug-in ed elettrici dispongono anche di due prese aggiuntive da 230 V nel vano di carico come opzione; la potenza totale è di 2,3 kW. Non mancano sistema di infotainment (tra cui DAB+, Apple CarPlay, Android Auto) e servizi online.

Transporter è offerto sia come furgone (con vano di carico esclusivamente per il trasporto merci), che come Kombi con un massimo di nove posti a sedere (per il trasporto passeggeri).

Caravelle è uno shuttle bus o taxi per il trasporto di passeggeri con un massimo di nove posti; questo modello a richiesta può essere fornito anche con un tetto panoramico.

Le prevendite di nuovo Transporter e nuovo Caravelle inizieranno entro la fine dell’anno. I prezzi non sono stati indicati.

