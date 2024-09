OWC Envoy Ultra è un SSD esterno Thunderbolt 5

Pubblicità

Nell’ambito dell’IBC 2024 di Amsterdam (International Broadcasting Convention), Other World Computing (OWC) ha annunciato Envoy Ultra Thunderbolt 5 SSD, un disco esterno indicato come in grado di garantire performance elevate collegato a porte Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 e USB4. È compatibile con Mac, PC, iPad Pro, Chromebook, Surface, ecc. e con la connessione più recente può arrivare a velocità di lettura/scrittura superiori ai 6000MB/s, il doppio di quanto possibile con Thunderbolt 4 e USB4.

L’unità si alimenta direttamente dal bus del computer, e il target di riferimento sono content creator e operatori dei media alla ricerca di dispositivi in grado di offrire il massimo della velocità, perfetti per l’editing di video ad altissima risoluzione o per trasferire grandi quantità di dati (da computer a unità esterna, o viceversa) in meno tempo possibile.

I Mac attuali non integrano porte Thunderbolt 5 ma l’unità è ovviamente compatibile con connessioni Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 e USB4, ed è in grado di inviare dati all’host sempre alla massima velocità permessa dal collegamento. L’unità è di tipo rugged, resistente ad acqua e polvere; il produttore evidenzia la silenziosità (è senza ventole) e il design che sfrutta l’alluminio per la dissipazione del calore.

L’unità è disponibile nei “tagli” da 2TB e 4TB; negli USA i prezzi sono rispettivamente di 400$ e 600$. I pre-ordini sono già partiti e le prime spedizioni sono previste a fine ottobre. La garanzia è di 3 anni.

OWC non è la prima azienda ad avere presentato una unità Thunderbolt 5: ad agosto di quest’anno, Sabrent ha presentato “Rocket“, un SSD esterno con velocità di lettura che arrivano a oltre 6000 MB/s e a oltre 5,000 MB/s in scrittura: in pratica il doppio di quanto è possibile ottenere in scrittura con le migliori unità SSD Thunderbolt 4. Collegato a una porta Thunderbolt 4, l’SSD Rocket ha evidenziato velocità di circa 3,000 MB/s in lettura e scrittura, superiore a molte altre unità SSD Thunderbolt in circolazione.

A inizio luglio sono cominciati ad arrivare i primi cavi Thunderbolt 5.

