Volkswagen, Multivan e California con trazione integrale ibrida plug-in

Volkswagen Veicoli Commerciali ha introdotto sul mercato il Multivan e il California con trazione integrale ibrida plug-in.

Il sistema di propulsione combina la guida completamente elettrica con un’interessante autonomia e la massima trazione.

Il motore ibrido plug-in eroga una potenza di sistema di 180 kW (245 CV). Il sistema ibrido comprende un motore a quattro cilindri ad alta tecnologia (1.5 TSI evo2), un motore a trazione elettrica sull’asse anteriore e un secondo motore a trazione elettrica sull’asse posteriore.

I due motori elettrici sono alimentati da una batteria agli ioni di litio con una capacità di 19,7 kWh, che promette un’autonomia elettrica fino a 95 chilometri per il Multivan e 91 chilometri per il California.

La trazione ibrida plug-in di seconda generazione trasforma il leggendario Multivan e l’iconico California in veicoli principalmente elettrici per l’utilizzo quotidiano. Nei viaggi più lunghi, invece, la trazione consente autonomie lunghe combinate.

Tre fonti di propulsione

La trazione ibrida plug-in del Multivan e del California è un sistema della seconda generazione di eHybrid. Un motore a benzina turbo high-tech 1.5 TSI evo2 è utilizzato nel Multivan eHybrid 4MOTION e nel California eHybrid 4MOTION. Il motore a quattro cilindri da 130 kW (177 CV) si caratterizza per innovazioni quali il turbocompressore VTG (Variable Turbine Geometry) e il processo di combustione TSI-evo.

Il motore a benzina è abbinato a un motore elettrico con una potenza di 85 kW (115 CV) sull’asse anteriore. Il motore elettrico è integrato in un modulo ibrido plug-in insieme a un cambio a trasmissione diretta (DSG), migliorie che cosnentono una strategia di trazione ibrida ancora più efficiente. Come terzo modulo tecnico, un secondo motore a trazione elettrica viene utilizzato sull’asse posteriore a trave di torsione. Questo motore elettrico ha una potenza di 100 kW (136 CV). Tecnicamente parlando, i motori di azionamento sia anteriori che posteriori sono motori sincroni a eccitazione permanente. Insieme, il motore 1.5 TSI evo2 e i motori elettrici sviluppano una coppia di sistema di 350 Nm e la potenza massima è disponibile quasi completamente in partenza da fermo.

Batteria e ricarica rapida

Altro componente chiave della trazione ibrida plug-in è la batteria ad alto voltaggio. oCn 19,7 kWh, offre quasi il doppio del contenuto energetico netto rispetto alla sua controparte del precedente Multivan eHybrid a trazione anteriore. La batteria ad alta tensione agli ioni di litio è composta da 96 moduli di celle di un nuovo stadio di sviluppo con controllo della temperatura mediante raffreddamento a liquido esterno. Rispetto a un sistema di propulsione ibrida plug-in con trazione anteriore o posteriore pura, a bordo del nuovo Multivan e del California eHybrid 4MOTION vengono utilizzati due sistemi elettronici di potenza e di controllo, invece di uno solo. Si trovano nelle zone dell’asse anteriore e posteriore e gestiscono il flusso di energia tra la batteria e il rispettivo motore elettrico. In questo modo, convertono la corrente continua (CC) della batteria in corrente alternata (CA) necessaria per il funzionamento dei motori elettrici. Il sistema elettronico di alimentazione e controllo anteriore funge anche da convertitore CC/CC per alimentare l’impianto elettrico del veicolo a bassa tensione con una tensione di 12 V.

Gli altri componenti ibridi includono anche il caricabatterie. A differenza della capacità di ricarica di 3,6 kW disponibile per il primo Multivan eHybrid, ora è possibile ricaricare fino a 11 kW presso i punti di ricarica CA. Per la prima volta, l’energia può essere rifornita fino a 50 kW presso le stazioni di ricarica rapida CC mentre si è in viaggio.

Avviamento silenzioso

Nella versione eHybrid 4MOTION, il Multivan e il California partono sempre in modalità puramente elettrica, purché la temperatura esterna non scenda sotto i -28 gradi. i. Fino a una velocità di 65 km/h, il motore elettrico posteriore è sempre attivato per fornire l'”assistenza all’avviamento” alla trazione integrale. La trazione elettrica sull’asse posteriore è disponibile anche quando la batteria è scarica: la potenza necessaria per il motore elettrico sull’asse posteriore viene generata automaticamente dal motore TSI e dal motore elettrico anteriore, che in questo caso funge da generatore. Utilizzando un’unità di disaccoppiamento, il motore a trazione elettrica posteriore può essere rimosso automaticamente dalla trazione dell’asse posteriore tramite il controllo ibrido per aumentare l’efficienza in condizioni di trazione normali.

La distribuzione della potenza del sistema 4MOTION è regolata tramite il controllo elettronico della stabilità (ESC) ed è variabile, a seconda della situazione di guida o della trazione sugli assi. Ciò significa che fino al 100% della forza motrice può essere diretta verso l’asse anteriore o posteriore. Se il conducente passa dalla modalità D alla modalità Sport S, la trazione integrale permanente viene attivata, ad esempio durante la guida su neve o terreni accidentati.

Le caratteristiche di guida e la trazione sono influenzate positivamente anche da un baricentro basso e da una distribuzione equilibrata dei pesi, che deriva dalla posizione della batteria (sotto i sedili anteriori) e del serbatoio del carburante (sotto la seconda fila di sedili), nonché dall’integrazione del secondo motore a trazione elettrica nell’asse posteriore. Il nuovo Multivan e il California eHybrid 4MOTION possono essere guidati in modalità puramente elettrica a velocità fino a 130 km/h. In modalità ibrida, la velocità massima è di 200 km/h.

Climatizzatore stazionario elettrico

Sia il Multivan eHybrid 4MOTION che il California eHybrid 4MOTION offrono un climatizzatore stazionario elettrico. uesto può essere utilizzato per raffreddare, ventilare e riscaldare i due veicoli. Durante la ricarica, l’impianto di climatizzazione è alimentato dalla batteria ad alta tensione o dall’alimentazione da rete elettrica. Quando il cavo di ricarica è collegato, il veicolo è climatizzato per circa 30 minuti; In generale, la batteria viene prima completamente caricata e poi viene avviata l’aria condizionata. Se l’aria condizionata stazionaria viene azionata esclusivamente con l’alimentazione della batteria ad alta tensione, la funzione si disattiva dopo 10 minuti. L’aria condizionata stazionaria può essere attivata sul sistema di infotainment o tramite l’app per smartphone. Il Multivan e il California saranno costruiti insieme all’ID. Buzz elettrico presso lo stabilimento tedesco Volkswagen Veicoli Commerciali di Hannover. I prezzi non sono stati indicati.

