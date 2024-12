Klarna blocca le assunzioni per accelerare su AI

Pubblicità

Il mondo del lavoro sta attraversando una trasformazione radicale, con l’intelligenza artificiale pronta a sostituire molti ruoli tradizionali in diversi settori. Tra questi, il primo settore a beneficiare dell’AI sembra quello finanziario. Sebastian Siemiatkowski, CEO di Klarna, ha recentemente affermato che l’intelligenza artificiale è già in grado di svolgere gran parte delle attività attualmente affidate ai dipendenti umani.

Per chi non conoscesse Klarna, è un servizio che consente di pagare praticamente qualsiasi acquisto in tre rate, senza interessi. Inizialmente legato solo ai siti e alle piattaforme aderenti, dopo un primo periodo di utilizzo senza ritardi nei pagamenti, Klarna consente di effettuare acquisti a rate praticamente ovunque.

Siemiatkowski ha rivelato che negli ultimi dodici mesi Klarna ha ridotto significativamente la propria forza lavoro, passando da 4.500 dipendenti a 3.500 grazie a un naturale turnover.

Il CEO ha attribuito questi cambiamenti ai progressi dell’AI, che consentono all’azienda di gestire compiti precedentemente svolti da persone:

Abbiamo smesso di assumere circa un anno fa. Credo che l’AI sia già in grado di svolgere tutte le mansioni che facciamo noi esseri umani. Si tratta solo di capire come applicarla e utilizzarla

Nonostante l’automazione, Klarna non ha completamente eliminato ruoli e mansioni svolte da umani. L’azienda continua a sostituire il personale per posizioni essenziali, soprattutto in ambito ingegneristico, per garantire la continuità operativa.

La scelta rappresenta un cambio di rotta strategico, puntando sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, piuttosto che sull’espansione della forza lavoro. Le dichiarazioni di Siemiatkowski riflettono una tendenza crescente in diversi settori, anche se la transizione non è priva di sfide.

Sebbene l’AI possa semplificare attività come l’analisi dei dati, l’assistenza clienti e persino la creatività, presenta limiti evidenti. Ruoli che richiedono giudizio, empatia e capacità di risolvere problemi complessi, restano ancora appannaggio degli esseri umani.

Finora il panorama è dominato da chatbot e assistenti, ma nel 2025 è previsto l’arrivo degli agenti AI in grado di effettuare in completa autonomia operazioni complesse per conto dell’utente. Tutte le notizie sull’Intelligenza Artificiale sono nella in sezione dedicata di macitynet.