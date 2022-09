Wacom Cintiq Pro 27 è lo schermo interattivo da sogno per creativi

Wacom ha presentato il suo schermo interattivo top di gamma Cintiq Pro 27 e lo stilo Pro Pen 3 di ultima generazione presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano. La collaborazione tra Wacom e IED non è casuale anzi, come ha sottolineato Riccardo Balbo, IED Group Academic Director il design punta all’innovazione, ma sempre a partire dalla tradizione e dalle regole di questa disciplina.

Sia Wacom nei suoi prodotti e soluzioni che IED con la sua offerta formativa di corsi specialistici, condividono questa filosofia, se vogliamo, la stessa ragione d’esistenza. Wacom per dispositivi per creativi, pensati per poter lavorare in digitale con la stessa immediatezza e feeling di carta e strumenti classici. IED sonda richieste e tendenze di mercato per formare designer pronti all’attuale, ma a conoscenza delle regole e della storia del design.

Wacom Cintiq Pro 27, lavorare in armonia

Se il nome è già un indizio del destino Wacom lo dimostra. Nel suo intervento Faik Karaoglu, Wacom Executive Vice President Branded Business ha raccontato che società e denominazione sono giapponesi, la sede è poco distante da Tokyo, mentre la pronuncia non è all’anglosassone Uacom ma leggendo Vacom, che in giapponese significa armonia: naturalmente tra innovazione e tradizione.

Il nuovo schermo interattivo Cintiq Pro 27, così come la nuova Pro Pen 3 sono stati progettati da zero in base alle indicazioni degli utenti dei modelli precedenti: illustratori 2D, modellatori 3D, animatori, sviluppatori di giochi, designer, artisti per produzioni virtuali, quindi i professionisti a cui questo dispositivo punta, come ha spiegato Guido Möeller, Wacom Senior Manager Product Marketing & Solution Consulting.

Gli ingegneri Wacom hanno ridotto gli ingombri del generoso display e anche della massiccia e versatile base di sostegno, per lasciare più spazio sulla scrivania di lavoro per altri strumenti e dispositivi necessari. Pur offrendo uno schermo 27” di alta qualità con fedeltà cromatica di livello professionale, Cintiq 27 occupa meno spazio del precedente modello da 24 pollici, grazie alla sensibile riduzione di tutti i bordi.

Il pannello 4K multi touch raddoppia la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, azzerando i ritardi per offrire più velocità e naturalezza con tocchi e tratti dello stilo. Il pannello offre profondità colore 10 bit con supporto al 98% dello spazio DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives – Protocol 3), lo standard cromatico dell’industria cinematografica. Per la visualizzazione e l’editing di contenuti video HDR (high dynamic range) è dotato di HLG (hybrid log-gamma) e di curva PQ (perceptual quantization).

La precisione cromatica è del 99% Adobe RGB con fedeltà ai colori reali ed esperienza visiva d’impatto. Non solo è certificato Pantone, ma anche Pantone SkinTone, così da soddisfare gli standard Pantone per la riproduzione precisa dell’intera gamma di tonalità della pelle umana.

Con un balzo per ergonomia, praticità e facilità d’uso, Cintiq Pro 27 mette a disposizione due impugnature ergonomiche laterali sul retro, ognuna dotata di quatto tasti ExpressKey programmabili. In questo modo l’utente ha sempre a disposizione otto funzioni attivabili al volo, con profili e funzioni diversi in base al software utilizzato. Profili personalizzabili che vengono caricati in automatico appena si lancia il software e che possono anche essere condivisi e importati per collaboratori e studenti.

Lungo il perimetro del display sono disponibili 8 attacchi standard per cavalletti e accessori fotografici, utili per fissare supporti per webcam e smartphone per videochiamate e riprese video del lavoro in corso. Tra gli accessori anche il portapenna e l’Extension Table collegabile per ospitare tastiera, telefono o blocco da disegno.

Wacom Pro Pen 3 si trasforma in 36 stilo diversi e personalizzati

Anche l’esperienza della penna sullo schermo è stata notevolmente migliorata con Pro Pen 3. Oltre ai riconoscimento di 8.192 livelli di pressione grazie alla tecnologia a risonanza magnetica Wacom EMR, questo stilo come gli altri Wacom lo ricordiamo non richiede alimentazione né batteria ed è così sempre pronto all’uso.

Nella dotazione di serie sono incluse diverse parti intercambiabili che permettono all’utente di cambiare il peso, la dimensione del cilindro e il baricentro della penna, in pratica è sempre possibile creare la propria penna personalizzata, scegliendo persino se dotarla di pulsanti funzione o meno, per un totale di 36 combinazioni diverse.

Mentre la mano principale usa lo stilo, con quella secondaria l’utente può sfruttare il rilevamento multi touch a 10 punti dello schermo per selezionare oggetti, azionare cursori con precisione, ingrandire e ridurre l’inquadratura e altro ancora, rendendo il lavoro ancora più fluido e veloce.

Il display interattivo funziona sia con Mac che PC, così le gesture del sistema operativo sono sempre disponibili. Per usare il multi-touch con Linux occorre verificare se è supportato dalla relativa applicazione. Per artisti e progettisti che preferiscono usare alcune applicazioni senza i vantaggi del multi-touch, sul retro del display è presente una pratica leva per attivare e disattivare al volo il rilevamento del tocco. Durante la presentazione le caratteristiche e le funzioni offerte da Wacom Cintiq Pro 27 sono state mostrate in azione da Alessio Tommasetti, architetto, designer, insegnante presso IED e ambassador Wacom.

Wacon Cintiq Pro 27: sostenibilità, disponibilità e prezzi

Per questo dispositivo il costruttore impiega plastica PCR per oltre il 50% del corpo del display e del supporto. Il display interattivo Cintiq Pro 27 è disponibile sul Wacom eStore e presso rivenditori selezionati a partire dal lancio ufficiale. Il prezzo consigliato per il display interattivo Wacom Cintiq Pro 27 è di 3.849,99 euro. Il prezzo consigliato per il supporto ergonomico Wacom Ergo Stand è di 599,99 €.

Wacom Cintiq Pro 27 può essere usata solo con il supporto ergonomico Wacom Ergo Stand oppure con un supporto Vesa di terze parti, è disponibile un bundle che include il display interattivo e il supporto ergonomico al prezzo consigliato di 4.449,99 €.