L’account di Fast Company ha pubblicato notifiche oscene su Apple News

Alcuni cybercriminali sono in qualche modo riusciti ad accedere all’account Apple News di Fast Company – rivista statunitense che si occupa di tecnologia, business e design – e inviare notifiche push razziste e oscene agli utenti del servizio Apple e indicazioni dell’intenzione di rivelare dettagli sui dipendenti di Fast Company.

Le strane notifiche sono state notate martedì 27 settembre dagli utenti del servizio Apple News. Apple ha disabilitato il feed in questione, riconoscendo l’esistenza del problema su Twitter. Anche Fast Company ha riconosciuto l’esistenza del problema evidenziando che i messaggi non erano ovviamente in linea con i contenuti e l’etica dell’azienda.

Il sito The Verge riferisce di un post sul sito di Fast Company nel quale viene spiegato in che modo i cybercriminali sono riusciti a superare i protocolli di sicurezza previsti dall’azienda. In un post su un forum i cybercriminali hanno successivamente affermato l’intenzione di pubblicare dettagli relativi alle schede dei dipendenti e post in bozza dai database di Fast Company. Le informazioni sui clienti sarebbero memorizzate in un diverso database al quale non è stato possibile accedere.

An incredibly offensive alert was sent by Fast Company, which has been hacked. Apple News has disabled their channel.

Fast Company's Apple News account was hacked on Tuesday evening. Two obscene and racist push notifications were sent about a minute apart.

The messages are vile and not in line with the content and ethos of Fast Company. (continued below)

— Fast Company (@FastCompany) September 28, 2022