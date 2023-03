Walkera T210 Mini, il drone FPV con visore incluso nel prezzo

Se vi piacciono i droni allora fareste bene a investire sul Walkera T210 Mini, un modello altamente performante sia nel volo che nella resa video e che in queste ore viene scontato del 34%.

Si tratta di un drone FPV, quindi uno di quei modelli in grado di ricevere in tempo reale l’immagine dalla camera incorporata, così da poterli pilotare anche a distanza. Nel caso specifico in dotazione c’è un completo set di strumenti che permettono di controllare il volo a proprio piacimento: oltre al classico joypad al quale agganciare lo smartphone (che funge da monitor) c’è una pratica impugnatura che si controlla con una sola mano, con un piccolo schermo che mostra in tempo reale quel che inquadra la videocamera; e in alternativa, si può indossare il visore per immergersi totalmente nel volo aereo.

Questo drone è anche particolarmente veloce perché può raggiungere i 12 metri al secondo di velocità ed è in grado di volare anche in condizione di vento forte di grado 7, ovvero con una velocità del vento compresa tra i 50 e i 61 chilometri orari (e con onde in mare che arrivano a 4 metri di altezza).

La videocamera incorporata acquisisce foto da 48 MP e video in 4K a 30 fps, quindi è altamente performante, e riversa tutto su microSD da acquistare a parte (sono supportate quelle di classe 10 con massimo 128 GB di capacità).

Ci sono anche le funzioni di inseguimento intelligente, in modo da indicargli il soggetto da tenere al centro dell’inquadratura e seguirlo in tutti i suoi movimenti, e la batteria è abbastanza capiente da garantire fino a 31 minuti di volo ininterrotto con vento assente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 382,80 € risparmiate il 34% pagandolo 253,31 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.