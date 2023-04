Ezviz accoglie Matter e supporta HomeKit

Il brand Ezviz, noto soprattutto per le sue camere di sicurezza da interno ed esterni, non è troppo conosciuto agli utenti iOS, per via del mancato supporto a HomeKit. Sembra, però, che le cose siano destinate a cambiare dopo l’ultima presentazione annuale dei prodotti avvenuta in Cina.

Durante la presentazione, l’azienda ha mostrato i piani per aggiornare alcuni dei suoi prodotti in modo che siano compatibili con Matter e con HomeKit di Apple, oltre a fornire uno sguardo alla piattaforma EZVIZ Connect.

Tra i prodotti che saranno compatibili con le piattaforme Matter e HomeKit, l’hub A3 che utilizza Zigbee 3.0. Il piano della società è quello di rendere l’hub compatibile con Matter, così che i dispositivi Zigbee dell’azienda siano pronti ad abbracciare il nuovo standard, come già promesso da Philips Hue (che però ha annunciato un ritardo) e Aqara. Tuttavia, questo non renderà l’hub stesso un controller Matter, quindi si potranno aggiungere solo i dispositivi Zigbee dell’azienda, come sensori e pulsanti.

Poiché l’hub sarà compatibile con Matter, ciò significa che potrà essere aggiunto anche all’app Casa di Apple e i dispositivi saranno visibili all’interno di HomeKit come standard, a condizione che appartengano a una categoria supportata. Inoltre, l’azienda ha anche annunciato che la videocamera E6 funzionerà con HomeKit.

Attualmente, è disponibile solo la variante C6, ma se l’E6 sarà simile ai modelli esistenti, offrirà non solo la compatibilità con HomeKit, ma anche una lente Sony Starlight da 4 MP e registrazione 4K, oltre a pan e tilt a 360 gradi e 8 GB di memoria integrata per la registrazione sul dispositivo.

Sebbene Ezviz venda prodotti nei mercati internazionali, rimane da vedere se questi nuovi dispositivi Matter e HomeKit saranno venduti al di fuori della Cina. Tuttavia, è interessante notare che Matter è stato aggiunto a un hub cinese, cosa che non si è ancora verificata con gli hub cinesi di Aqara.

