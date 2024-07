WhatsApp ora permette di gestire Preferiti nelle chat

Pubblicità

WhatsApp ora permette di trovare rapidamente le persone e i gruppi più importanti nella parte superiore della scheda Chiamate e come filtro per le chat.

La funzione permette di individuare più facilmente le conversazioni con le persone con le quali interagiamo di più: che si tratti della chat di gruppo con la famiglia o del migliore amico, i “preferiti” saranno gli stessi per le chat e le chiamate ed è possibile selezionarli velocemente anche dalla scheda Chiamate.

È possibile aggiungere elementi ai “preferiti” dalla schermata delle chat: basta seleziona il filtro “preferiti” (dalla parte superiore della schermata) e scegliere i contatti o gruppi da aggiungere.

I preferiti possono essere richiamati anche dalla scheda Chiamate; da qui è possibile toccare “Altro” > “Aggiungi ai preferiti” e selezionare i contatti o gruppi desiderati.

È possibile gestire e riordinare i “preferiti” andando su Impostazioni > Preferiti; anche da qui è possibile selezionare “Aggiungi ai preferiti”.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno fatto sapere che la funzione è in attivazione per tutti utenti; se ancora non la vedete, sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

Recentemente WhatsApp ha attivato delle funzionalità pensate per migliorare ulteriormente le chiamate sui dispositivi: è stata attivata la Condivisione dello schermo con audio (per condividere schermo e audio contemporaneamente), la possibilità di includere più partecipanti nelle videochiamate (ora si possono includere fino a 32 persone) e tenere conto dello speaker in primo piano (vedere facilmente chi sta parlando).