Abituatevi all’idea, i prezzi degli smartphone aumenteranno

Pubblicità

Il prezzo di vendita medio di uno smartphone è oscillato in modo rilevante negli ultimi cinque anni, passando dai 318$ del 2021 ai 287$ del 2024. La diminuzione del 10% del prezzo-medio è stata accolta favorevolmente dagli acquirenti ma nei prossimi anni assisteremo al trend opposto.

È quanto emerge da dati riportati da AltIndex.com, sito secondo il quale il prezzo medio unitario nel mercato smartphone è destinato a crescere di quasi il 15% superando i $328 nel 2029, l’aumento più elevato previsto per tutti i dispositivi tech.

Gli smartphone diventeranno di media più costosi dei tablet

Attualmente gli smartphone usano varie tecnologie avanzate per migliorare performance, funzionalità e la cosiddetta “user-experience”; tra le innovazioni tecnologiche vi sono anche l’AI e il machine learning, funzionalità che comportano dei costi.

Dal 2019, il prezzo medio dell’iPhone è aumento di circa il 23% o 188$, arrivando quest’anno negli USA a quasi 1000$ per dispositivo. Con gli smartphone Android si è visto un incremento ancora maggiore in questo periodo, con i prezzi in aumento di 29$ per una media di 335$, un costo relativamente modesto rispetto alla tendenza dei prezzi premium del segmento iPhone.

Secondo analisi di Statista, nei prossimi cinque anni il prezzo medio degli smartphone aumenterà, al punto che saranno più costosi di molti tablet. Sempre Statista prevede un 3% di aumento nel prezzo medio per unità nel segmento tablet, arrivando a 315$ nel 2019 (una media di 13$ in meno rispetto agli smartphone). Per i laptop è previsto un incremento medio del prezzo del 6,6% nello stesso periodo, passando da una media di 706$ del 2024 ai 753$ del 2029. Il prezzo medio di fotocamere digitali e visori VR rimarrà invariato, mentre i PC desktop sono gli unici dispositivi con prezzi proiettati al ribasso dell’1%.

A causa delle condizioni economiche, della saturazione del mercato e di cambiamenti nel comportamento dei consumatori, le vendite globali degli smartphone sono previste in calo di 12 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno, arrivando a 467 miliardi di dollari nel 2024. Ad ogni modo, giacché le persone ora spendono mediamente 40$ in più sui nuovi dispositivi e il numero di utenti smartphone continua a crescere, i ricavi nel settore smartphone sono previsti in aumento notevole nei prossimi cinque anni.

Statista prevede che le vendite a livello globale nel mercato smartphone arriveranno ai 562 miliardi di dollari entro il 2029. Quasi un quarto di questo mercato (137 miliardi di dollari) sarà legato alla Cina, il più grande mercato al mondo per gli smartphone; seguono Stati Uniti e India con l’11% di market share ciascuno.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.